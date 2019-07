De Ligt landt in Turijn, transfer naar Juventus eerstdaags rond DMM

16 juli 2019

22u46

Bron: AD 0 Voetbal Matthijs de Ligt en Juventus. Het komt voor mekaar. De 19-jarige Nederlander is gearriveerd in Turijn met een privéjet. De komende dagen wordt zijn transfer (70 miljoen euro) van Ajax naar Juve helemaal afgerond. Te beginnen met de medische keuring morgen.

De transfer van de aanvoerder van Ajax hing al maanden in de lucht. Alle Europese topclubs hengelden de voorbije maanden naar De Ligt. Het werd uiteindelijk een driestrijd tussen Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus. De Spaanse grootmacht kon niet op tegen het transfergeweld van PSG en Juve, vooral die laatste club wilde ver gaan om aan de persoonlijke eisen van het kamp De Ligt te voldoen.

Zaakwaarnemer Mino Raiola kwam een aantal weken geleden al een lucratieve verbintenis (jaarsalaris van ongeveer 14 miljoen bruto) voor vijf jaar overeen met de Italiaanse kampioen. Maar vervolgens liepen de onderhandelingen tussen beide clubs vertraging op. Juventus zette laag in: 65 miljoen euro met 50 miljoen als vast bedrag en 15 miljoen aan bonussen. Ajax hanteerde volgens de Nederlandse media een ondergrens van 75 miljoen euro voor de winnaar van de Golden Boy-Award.

Het lijkt erop dat beide clubs elkaar nu gevonden hebben in het midden. De Ligt arriveerde zopas in Turijn. “Ik ben heel blij om hier te zijn”, aldus de verdediger in een eerste reactie. Morgen legt hij z’n medische tests af. Donderdag of vrijdag wordt de transfer geofficialiseerd.

