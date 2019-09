De leukste anekdote uit Manchester: waarom Kompany het nummer 10 droeg bij Hamburg ODBS

12 september 2019

11u57

Bron: VTM Nieuws 0

De leukste anekdote gisteravond uit het Etihad Stadium, die had Rafael van der Vaart in petto. De gewezen Ajacied, die met Kompany in Hamburg samenspeelde, vertelt hoe Vincent aan het rugnummer 10 in Duitsland kwam. De reactie van Kompany: “Pure revolte.”

Bekijk ook: Kompany bezorgt Elias Cobbaut het moment van zijn leven. “Hij was bij eersten om zijn hand omhoog te steken”

Bekijk ook: Alle goals uit de afscheidsmatch