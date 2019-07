De koning van de fysieke testen bij Liverpool: Milner maakt indruk met fysieke présence na vakantieperiode DMM

18 juli 2019

11u22 0 Liverpool 33 is ie en nog steeds bij de besten van de klas: James Milner. De polyvalente middenvelder maakt indruk in de seizoensvoorbereiding bij Liverpool. Een blik op de foto’s zegt genoeg.

Neen, James Milner heeft niet stilgezeten in het tussenseizoen. Terwijl Eden Hazard en nog enkele toppers met een kilootje overwicht hun seizoensvoorbereiding aanvatten, is dat bij Milner niet het geval. De 33-jarige Engelsman maakt bij Liverpool indruk met zijn fysieke présence. Aderen die als stalen kabels over zijn biceps lopen getuigen van een stevige periode in het krachthonk de voorbije weken.

Al is er niet alleen dat. Milner zette zijn jongere ploegmaats te kijk in de jaarlijkse lactaattesten voor aanvang van het seizoen. Voor het vijfde jaar op rij is Milner de beste van alle Liverpool-spelers. Vanaf zijn transfervrije komst naar de ploeg in 2015 was hij elk jaar de primus. Nu is hij dat op zijn 33ste opnieuw.

Het zal Jürgen Klopp ongetwijfeld tevreden stellen. De Duitser zet Milner niet wekelijks in de basis, maar weet dat hij te allen tijde op zijn veelzijdige middenvelder kan rekenen. Twee jaar geleden was Milner bijvoorbeeld nog vaak te vinden op de linksachter. Benieuwd wat hij dit seizoen bij elkaar speelt. Aan zijn fysieke verschijning en capaciteiten zal het alvast niet liggen.

