De grootste prijzenpakker, maar ook voltijds rugnummer-wisselaar: het verhaal achter de dertien dossards van Dani Alves



13 april 2020

16u36 0 Voetbal Geen voetballer die meer trofeeën in z’n prijzenkast heeft staan dan Dani Alves. Al is de Braziliaan naast notoir prijzenpakker vooral ook een kampioen in het wisselen van rugnummer. Zo koos hij door de jaren heen niet minder dan twaalf keer voor een nieuw ‘dossard’. En dat soms met een speciale reden...

8, 6, 4, 20, 2, 22, 6, 23, 32, 13, 6, 3, 10. Neen, het zijn niet de winnende cijfers van de lottotrekking, wel de rugnummers die Dani Alves doorheen zijn clubcarrière heeft versleten. De Braziliaanse rechtsback won zowat alles wat er te winnen valt in het voetbal. Met 41 trofeeën is de intussen 36-jarige Braziliaan dan ook de meest gedecoreerde voetballer uit de geschiedenis.

Zo won Alves drie keer de Champions League, speelde hij vijf keer kampioen in Spanje en heeft hij ook kampioenstitels en bekers in Italië en Frankrijk op zijn palmares staan. Alves begon zijn voetbalcarrière bij Bahia, maakte in 2002 de oversteek naar Europa om voor Sevilla te voetballen en werd in 2008 voor 20 miljoen euro weggeplukt door Barcelona.

De rechtsachter was bij de Catalanen een hoeksteen van het team dat onder Pep Guardiola grote successen behaalde. Later in zijn carrière maakte Alves nog kortere, maar ook succesvolle passages bij Juventus en PSG. Intussen is hij in de nadagen van zijn carrière weer neergestreken in Brazilië bij São Paolo. Daarbij opvallend: het rugnummer tien.

Ik heb altijd graag van nummer veranderd. Ik vind het een mooie manier om mensen te eren die mij geïnspireerd hebben. Dani Alves

Meer dan een rechtsback

Een reden zoeken achter de opvallende rugnummerkeuze van Alves is niet zo moeilijk. De gekke Braziliaan ziet zich in de herfst van zijn loopbaan niet meer als een zuivere rechtsback. Alves werd het afgelopen seizoen bij São Paulo dan ook als aanvallende middenvelder uitgespeeld. Daarbij was hij in een twintigtal wedstrijden goed voor drie goals en drie assists.

Alves was bij São Paulo niet aan zijn proefstuk toe met de keuze voor een opvallend rugnummer. Doorheen zijn carrière veranderde hij maar liefst twaalf keer van cijfer op zijn voetbalshirt. De ene keer uit noodzaak, de andere keer betekende het een speciale geste. “Ik heb altijd graag van nummer veranderd”, vertelde Alves er ooit over. “Ik vind het een mooie manier om mensen te eren die mij geïnspireerd hebben.”

Om te beginnen versleet de Braziliaan bij Sevilla al drie rugnummers in zes jaar tijd. Hij begon destijds in 2002 met het rugnummer 8 in Zuid-Spanje. Iets later schoof hij als eerste keus op de rechtsachter op in de pikorde. Van rugnummer 8 ging het in 2004 naar rugnummer 6 en één jaar later naar 4. De toon voor later was meteen gezet.

Leverkanker

Als topaankoop van Barcelona in de zomer van 2008 had Alves graag het nummer 2 gehad, maar Martin Caceres had enkele weken voordien het vaste nummer die bij de positie van rechtsachter hoort al weggekaapt. Alves speelde daarom één seizoen met rugnummer 20 alvorens de beste dagen uit zijn carrière te beleven met het rugnummer 2.

Opvallend genoeg veranderde de eigenzinnige Alves na vier seizoenen opnieuw van nummer. In de zomer van 2013 liet hij het cijfer 2 voor wat het was om bij 22 uit te komen. Geen lukrake keuze, één jaar eerder was immers bekend geraakt dat ploegmaat Eric Abidal tegen leverkanker vocht. Abidal nam het nummer van de Fransman over als eerbetoon.



Van James tot Zagallo

Het was een geste die Alves iets later zou overdoen met het rugnummer 6. In zijn laatste jaar bij Barcelona nam Alves het nummer van clubicoon Xavi over. In acht jaar Barcelona droeg de Braziliaan vier verschillende dossards. Eens aangekomen bij Juventus kwam er in het seizoen 2016-2017 een eerbetoon aan LeBron James en Michael Jordan met het rugnummer 23.

Het hek ging pas helemaal van de dam bij PSG. Als ploegmaat van Thomas Meunier droeg de excentrieke Braziliaan over de tijdspanne van drie jaar elk seizoen een nieuw nummer. Alves begon met 32 op zijn rug, ging daarna over naar 13 en 6, om tot slot in 2019 te eindigen met het rugnummer 3 bij de Parijzenaren. Al had vooral rugnummer 13 opnieuw een speciale betekenis.

“Dat was voor mijn jeugdidool, de onvergetelijke Mario Zagallo”, aldus Alves die verwees naar de 88-jarige voetballegende uit zijn geboorteland. Zagallo was de eerste die er in slaagde het WK als voetballer en als coach te winnen. “Hij heeft veel gedaan voor het Braziliaanse voetbal en verdient daarvoor mijn volste respect. Ik heb altijd geloofd dat je mensen moet eren in het leven. Dat heb ik met mijn rugnummers altijd proberen doen.”

