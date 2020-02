De elf van AS Roma doorgelicht: alles wat u moet én mag weten over de Romeinen die AA Gent bekampen TTV

20 februari 2020

Pau López - 25 - doelman - Spa

Wat u moet weten: spectaculaire reservedoelman van Spanje, die vorige zomer overkwam van Real Betis.

Wat u mag weten: was als kind liever spits dan doelman en koos zelfs even voor basketbal. Groeide als jeugdspeler van Espanyol plots 12 centimeter in drie maand tijd.

Davide Santon - 29 - rechtsachter - Ita

Wat moet u weten: ervaren verdediger, die ondanks een mooie carrière langs Inter en Newcastle amper acht caps verzamelde.

Wat mag u weten: was in 2015 bij zijn terugkeer naar Inter onderwerp van een rel op Twitter, toen zijn vriendin en moeder stelden dat hij eigenlijk bij Newcastle wilde blijven.

Gianluca Mancini - 23 - verdedigende middenvelder - Ita

Wat u moet weten: jeugdproduct van Fiorentina, die gehuurd wordt van Atalanta. Debuteerde in maart als A-international onder zijn naamgenoot Roberto Mancini.

Wat u mag weten: zijn rugnummer refereert niet naar zijn leeftijd, maar naar dat van Marco Materazzi. Heeft nummer 23 zelfs op zijn lichaam getatoeëerd.

Chris Smalling - 30 - centrale verdediger - Eng

Wat u moet weten: wordt gehuurd van Man United, bij wie hij in 2010 doorbrak. Werd in december samen met Lukaku door de krant Corriere Dello Sport onder de ophefmakende titel ‘Black Friday’ afgebeeld.

Wat u mag weten: liet zijn jeugdliefde Arsenal destijds in laatste instantie staan voor Man United. Is sinds enkele jaren veganistisch.

Leonardo Spinazzola - 26 - linksachter - Ita

Wat u moet weten: concurrent van Kolarov op de linksachter, die door Juventus aan een pak clubs werd uitgeleend. Was de eerste zomeraanwinst van Roma in 2019.

Wat u mag weten: snelle vleugelverdediger, die wel eens met Zambrotta vergeleken wordt. Kan naar eigen zeggen op elke positie spelen, behalve als doelman.

Jordan Veretout - 26 - defensieve middenvelder - Fra

Wat moet u weten: Franse huurling van Fiorentina. Jeugdproduct van Nantes, die flopte in de Premier League bij Aston Villa.

Wat mag u weten: stond afgelopen zomer op de radar van Arsenal en Napoli. Won in 2013 het WK voor -20-jarigen, maar was er vijf jaar later in 2018 niet bij met zijn leeftijdsgenoten in Rusland.

Bryan Cristante - 24 - defensieve middenvelder - Ita/Can

Wat moet u weten: jeugdproduct van AC Milan, deze zomer definitief overgenomen van Atalanta. Erfde het rugnummer 4 van Radja Nainggolan.

Wat mag u weten: maakt af en toe deel uit van de Italiaanse nationale ploeg, voor wie hij 7 caps verzamelde. Heeft een Canadese vader en de dubbele nationaliteit.

Justin Kluivert - 20 - vleugelspits - Ned

Wat u moet weten: zoon van Patrick Kluivert, die na zijn doorbraak bij Ajax voor 15 miljoen werd overgenomen. Koos vorig seizoen voor rugnummer 34, een eerbetoon aan ex-ploegmaat Nouri.

Wat u mag weten: enorme fan van Ronaldo. Kreeg de Ajaxfans over zich heen nadat hij bij aankomst in Roma het clubembleem ostentatief kuste.

Lorenzo Pellegrini - 23 - middenvelder - Ita

Wat u moet weten: geboren en getogen in Rome. Italiaans international, die op het verlanglijstje van Inter, Juventus, Milan, Man United en Tottenham staat.

Wat u mag weten: nieuwe publiekslieveling en kind aan huis zoals stadsgenoten Totti, De Rossi en Florenzi. Meent dat hij voor altijd bij de ‘Gallorossi’ wil blijven spelen.

Carles Pérez - 22 - vleugelspits - Spa

Wat moet u weten: jeugdproduct en huurling van FC Barcelona. Kan op beide vleugels terecht.

Wat mag u weten: trapte Lukaku en Inter voor Nieuwjaar met een doelpunt in zijn enige wedstrijd voor Barça uit de Champions League.

Edin Dzeko - 33 - aanvaller - Bos

Wat u moet weten: doelpuntenmachine in de herfst van zijn carrière. Bosnisch topschutter aller tijden, de eerste speler die ooit vier goals lukte in één match voor Man City.

Wat u mag weten: was als kind grote fan van Shevchenko, van wie nog steeds een shirt hangt in zijn huis in Sarajevo.