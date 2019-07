De commercie draait: Eden Hazard coverster voor computerspel FIFA en boost in volgers Kristof Terreur

26 juli 2019

16u20 62 Buitenlands voetbal Chocolade, Kuifje, bier, mosselen, Eden Hazard. En nu ook samen met Virgil van Dijk het gezicht op de cover van ’s werelds meest verkochte computerspel FIFA 2020. Zijn transfer naar Real Madrid brengt ook commercieel op. Nu al is de Rode Duivel met voorsprong de populairste Belg op sociale netwerksites met meer dan 40 miljoen volgers. Sterk merk.

Anekdote van Eden Hazard: “Als mijn neven en nichten ergens ter wereld op vakantie gaan, horen ze het ook wel eens. ‘Ah, jullie zijn Belg? Zoals Eden Hazard, dan. Kennen jullie die?’ ‘Ja, we zijn familie van hem.’ ‘Ce n’est pas vrais? ‘t Is niet waar? Onmogelijk.’ En dan moeten ze dat bewijzen. Best leuk.”

Sinds zijn transfer naar Real Madrid zullen vrienden en familie dat nog vaker mogen horen. EA Sports, de ontwikkelaar van het populaire FIFA-game, kondigde aan dat Eden Hazard en Virgil van Dijk zijn nieuwe coversterren zijn in opvolging van Cristiano Ronaldo, Neymar en Kevin De Bruyne.

Ook voor Hazard is het geen primeur. Na zijn topseizoen in 2015 prijkte hij ook al een keer op de cover en de affiches van het spel, toen met Lionel Messi. Juventus en Barcelona hebben ondertussen een deal gesloten met concurrent PES, dus titanen Messi en Ronaldo kwamen sowieso niet meer in aanmerking als campagnesterren.

Sommigen durven er wel eens neerbuigend over doen, maar Eden Hazard is de bekende Belg in de wereld. Aanbeden door voetbalfans van Afrika tot in Amerika. Zo wisten ze bij Chelsea, waar er dagelijks fanmail en aanvragen binnenstromen van over de hele wereld. Zijn meest gesolliciteerde speler, zijn uithangbord. Een merk dat zichzelf in de markt heeft gezet door zichzelf te blijven.

Op sociale netwerksites staat de teller ondertussen boven 40 miljoen volgers – minstens 6 miljoen erbij sinds zijn overgang naar Real. Hij laat daarmee Thibaut Courtois Kevin De Bruyne ver achter zich – zij zitten nog onder 15 miljoen op Twitter, Instagram en Facebook. De rest van de Rode Duivels staat niet eens op de foto.

En dat zonder machine

Het waren ook cijfertjes die bij Real interesse wekten. Cristiano Ronaldo heeft tien keer zoveel volgers op de drie grootste netwerken, Facebook, Instagram en Twitter. Lionel Messi en Neymar zitten rond de 200. Hazard parkeert zich, zonder steun van een grote bevolkingsgroep in het vaderland, netjes rond de top 20. In de buurt van Mo Salah, held van bijna 100 miljoen Egyptenaren, Toni Kroos, Paul Pogba, Antoine Griezmann en Philippe Coutinho.

Shirtjes en merchandising zal Hazard dus zeker en vast doen verkopen - bij Chelsea was hij jaren de bestseller, maar bij Real is het wachten op zijn rugnummer. In de buurt van de drie grote kanonnen zal hij nooit komen, maar voetbalmarketeers weten maar al te goed dat hij een substantiële commerciële waarde vertegenwoordigt. Zoals ze dat destijds ook bij Nike hadden gezien - daar zit hij bij het kransje grote gezichten in de schaduw van CR7 en Neymar. Zijn grootste Belg.

Het meest opvallende aan het ‘merk’ Hazard: er zit geen machine achter. Zijn Instagram en Facebook worden doorgaans beheerd door een van zijn raadsmannen, niet door een gespecialiseerd bureau. Een bewuste strategie waarop hij staat. Hij wil zijn naturel niet verliezen, laat staan zijn ziel verkopen door overdadige promo of de standaardposts die de meeste spelers voor een match, vergezeld van een blitse afbeelding, online laten zwieren.

Geen inkijk

Af en toe een verplichte commerciële boodschap voor een van zijn weinige sponsors, of op vraag van de club, maar that’s it. Hij wil vooral geen aanstellerij. Op die ene uitzondering na geeft hij ook geen inkijk in zijn privéleven. Geen foto’s of video’s van zijn protserige verjaardagsfeestjes met de kinderen, geen gekke dansjes in zijn stories, geen beelden van zijn voetballende zonen, geen opschepperij over donaties voor het sinterklaasfeest voor de jonge voetballertjes bij Stade Braine, zijn eerste club. Wat je ziet, is wat je krijgt.

“Ik heb echt geen zicht op de hoeveelheid fanmail die ik krijg”, vertelde Hazard ons in jauari. “Bij mijn ouders zitten er regelmatig brieven in de bus. (lacht) Mooie brieven. Van vrouwen, kinderen, mannen. Een beetje van alles.” De inbox en de direct messages op Instagram checkt hij al lang niet meer. Als hij de app al niet van zijn telefoon heeft verwijderd.

