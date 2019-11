De Caigny geniet van vijfklapper en jent Mulder: “Sta toch liefst lager op het veld” Redactie

12 november 2019

23u14 0

Wie anders dan Tine De Caigny was ‘The Flame of the Game” na België-Litouwen. “Vijf keer scoren lukte mij nog nooit internationaal. Heel leuk. Er was een goeie sfeer, de supporters stonden achter ons en we speelden een goeie match. We konden nog iets efficiënter zijn, maar met 6-0 moeten we zeker niet klagen.” Door de blessure van Ella Van Kerkhoven verhuisde ze van het middenveld naar de spits. “De coach wou mij iets hoger, ik deed dat in het verleden nog.” Jan Mulder heeft een tip voor bondscoach Serneels: “Laat haar daar staan.” De Caigny: “Ik sta daar inderdaad wel goed, met Tessa (Wullaert, red.) rond mij. Ik krijg ook de ballen om het af te maken.”