De Bruyne en makelaar De Koster deze ochtend met elkaar geconfronteerd bij de federale politie

07 september 2020

15u44 8 Voetbal Kevin De Bruyne en zijn makelaar Patrick De Koster zijn vandaag op initiatief van de federale gerechtelijke politie van Brussel met elkaar geconfronteerd. De Bruyne werd daarna ondervraagd door de onderzoeksrechter. De Koster zit sinds eind augustus in de cel op verdenking van witwassen, de klacht die daartoe leidde, kwam van Kevin De Bruyne zelf.



Het onderzoek naar De Koster ging in 2019 van start na een klacht van Kevin De Bruyne zelf en zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014.

De Koster ontkent dat hij achter de rug van De Bruyne om zich heeft ingelaten met financiële malversaties. “Hij heeft alles in het belang van en in alle transparantie tegenover Kevin De Bruyne gedaan”, aldus Louis De Groote, advocaat van De Koster. “Hij was dan ook met verstomming geslagen toen hij hoorde dat Kevin De Bruyne klacht had ingediend. Er was geen vuiltje aan de lucht en de twee hebben elkaar constant gezien.” Zijn andere advocaat Jean-Pierre Buyle opperde wel dat er misschien fouten gemaakt werden.“Mogelijk zijn er vergissingen gebeurd, maar er is nooit sprake geweest van enige kwade trouw”, klinkt het.

Volgens onze informatie zou de confrontatie tussen De Koster en De Bruyen anderhalf tot twee uur geduurd hebben. Verder commentaar willen de hoofdrolspelers voorlopig niet kwijt.

