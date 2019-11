De brief aan Defour en het bezoek van José: ook deze spelers uit onze eerste klasse kregen lof van een topcoach GVS

06 november 2019

Ook Liverpool kent nu Sander Berge. De 21-jarige Noor gaf zijn visitekaartje af op Anfield en werd na het Champions Leagueduel aangeklampt door Jürgen Klopp. The coach van The Reds noemde de Genkse middenvelder "een zeer interessante speler voor Liverpool". Niet de eerste keer dat een speler uit onze Belgische eerste klasse het hof wordt gemaakt door de crème de la crème van het trainersgilde. Van een brief naar Steven Defour tot ene José Mourinho in het Regenboogstadion.

De brief van Sir Alex Ferguson

Steven Defour trok in 2009 ongetwijfeld grote ogen. De op dat moment 21-jarige middenvelder van Standard lag in de lappenmand met een breuk in het voetbeentje toen hij een brief kreeg van Alex Ferguson - de toenmalige coach van Manchester United met een erelijst om u tegen te zeggen.

‘Beste Steven’, opende Ferguson. ‘Ik heb het nieuws over je ernstige blessure vernomen en ik wil je graag namens heel Manchester United een volledig en spoedig herstel toewensen. (...) Ik zal je vooruitgang in het oog houden via je club. (...) Ik hoop dat je de moraal hoog houdt en klaar bent voor de lange weg naar herstel.’

De huidige Antwerp-speler wilde er niet mee uitpakken. Vooral omdat heel wat Engelse clubs naar zijn diensten hengelden en hij op dat moment nog geen keuze had gemaakt. “Ik vind de attentie geweldig, maar ik wil niet dat de mensen denken dat ik me al bij Manchester waan. Defour trok in 2011 uiteindelijk naar FC Porto.

De speech van Louis van Gaal

Vorig jaar sleepte Ruud Vormer als derde Nederlander ooit de Gouden Schoen in de wacht. Met Louis van Gaal - de coach die de middenvelder van Club Brugge in 2008 liet debuteren bij Roda JC en nadien bij FC Barcelona, Bayern München en Manchester United de prijzen opstapelde - vond uw krant de perfecte eregast. Van Gaal had gerust een uur kunnen speechen, zo fier was hij op zijn poulain.

“Ik bewonder Ruud omdat hij altijd het team vooropstelt. Dat is een zeldzame kwaliteit in het voetbal. Wat zeg ik: in de wereld waarin we leven. Hij slaagt erin te spelen voor zijn ploeg, zijn maats te enthousiasmeren en dat te koppelen aan geweldige statistieken. Iédere trainer wil zo’n speler in zijn ploeg. Iemand die anderen belangrijker vindt dan zichzelf – zo is Ruud Vormer. Als speler en als mens.”

Het bezoek van José Mourinho

‘The Special One’ komt niet zomaar op bezoek. Toen Zulte Waregem in 2014 Anderlecht op bezoek kreeg, zakte Chelsea-coach José Mourinho af naar het Regenboogstadion om Thorgan Hazard aan het werk te zien. De jongere broer van Eden werd op dat moment door de Engelse topclub uitgeleend aan Essevee. Hij verliet halfweg de tweede helft als een dief in de nacht het stadion.

De complimenten van Villas-Boas

Uiteraard kan Kevin De Bruyne niet in dit lijstje ontbreken. Toen Racing Genk in 2011 Chelsea een bezoekje bracht op het kampioenenbal, sprak toenmalig coach van The Blues André Villas-Boas maar over één man: De Bruyne. “Hij is een interessante speler. Hij kan op links en centraal uit de voeten. Kevin is een uitzonderlijk talent en doet me terugdenken aan Enzo Scifo. Al is de volgende stap wel de moeilijkste.” Het werd uiteindelijk 5-0, maar ‘KDB’ viel op. Na een actie in de eerste helft kreeg hij een bescheiden applausje van de Londense coach en volgde een kort gesprekje achteraf.

Enkele maanden later, toen ‘Kev’ dicht bij de Londenaren stond, haalde Villas-Boas opnieuw de loftrompet boven. “Een club moet naar de toekomst kijken, en voor de toekomst van Chelsea is het de juiste beslissing om De Bruyne aan te werven. Ik zal nadien al het mogelijke doen om hem zijn maximale potentiaal te doen bereiken.” De Portugese coach werd niet veel later de laan uitgestuurd. Aangezien De Bruyne nog een halfjaar op huurbasis bij Genk bleef, zou Villas-Boas uiteindelijk nooit samenwerking met de huidige vedette van Manchester City.