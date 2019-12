De Boeck over racisme in het voetbal: “Er zou niet gespeeld worden als er Nigerianen in mijn basiself stonden, ik deed het toch en we verloren met 8-0" Redactie

20 december 2019

13u06

Bron: T1 op Play Sports 2

Vanavond praat Glen De Boeck in ‘T1' bij Play Sports over racisme binnen de kleedkamer in het voetbal. Toen onze landgenoot trainer was van VVV weigerde zijn Nederlandse aanvoerder te spelen met Nigeriaanse voetballers. Toen De Boeck toch twee Nigerianen opstelde, saboteerden hun tegenstanders binnen de kleedkamer de match. Het werd 8-0.

De vijfde aflevering van T1 is vrijdag vanaf 22u40 te zien op Play Sports 1. De docureeks wil een diepe en persoonlijke kijk bieden in het leven langs de zijlijn en de impact daarvan op het privé- en gezinsleven. Ook deze vrijdag zijn Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs, Georges Leekens en Glen De Boeck de gesprekspartners.