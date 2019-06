De Bilde ziet probleem voor toekomstige Duivels: “Vooral defensief zat het slecht” Redactie

20 juni 2019

19u44

Bron: VTM NIEUWS 1

Behoudens een mirakel zit het EK voor onze Jonge Duivels er al na de groepsfase op. “Je moet ze nu niet meteen afschrijven, maar het is wel duidelijk dat het net iets minder is in vergelijking met de generatie die uitgroeide tot de Rode Duivels van nu”, zegt VTM-analist Gilles De Bilde. “Vooral defensief zat het tegen Polen slecht, en dat is toch een groot probleem omdat Vermaelen, Kompany, Vertonghen en Alderweireld al de dertig voorbij zijn.”