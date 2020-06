De bewogen dag waarop De Camargo in een rode Mercedes sprong en Club Brugge verdwaasd achterliet: “Nooit gedacht dat we koud gepakt gingen worden”

Voetbal

Pen en papier lagen klaar. Het bericht voor de website was getypt. Maar na vier lange uren in het kantoor van Marc Degryse trapte Igor De Camargo het opeens af. Géén overgang naar Club Brugge, 200 kilometer verderop wreven ze zich in de handen. Hoe een bezoekje van Jan Ceulemans tijdens de onderhandeling cruciaal bleek, bespreken we in aflevering drie van onze reeks ‘transferdeals die álles hadden kunnen veranderen’. Degryse vandaag: “Het deed pijn, ik was ervan overtuigd dat de deal ging lukken.”