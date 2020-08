De ambities, de centen, de stad: waarom Benfica een logische stap is voor Vertonghen MVS/KTH/BF

14 augustus 2020

07u05 38 Voetbal Jan Vertonghen (33) heeft een nieuwe sportieve uitdaging vast. De Rode Duivel tekent vandaag of morgen een driejarig contract bij Benfica. De ambities van de Portugese traditieclub, goede financiële voorwaarden en het leven in een nieuwe culturele grootstad Lissabon trekken Vertonghen over de streep.



Doelman Mile Svilar krijgt er komend seizoen dus een landgenoot bij. Jan Vertonghen (33) legde gisteren al een deel van z’n medische testen bij Benfica af, en staat op het punt zijn krabbel te zetten bij de club van de Portugese voetballegende Eusebio. Vertegenwoordigers van A-Group, het managementbureau van Vertonghen, zijn gisterenavond geland in Lissabon om de laatste details te regelen. Eens getekend staat ook de officiële voorstelling van Vertonghen in het Estádio da Luz gepland.

Op het eerste gezicht is Portugal een verrassende herbestemming voor Vertonghen, die zonder een contractverlenging bij Tottenhem deze zomer transfervrij kon vertrekken. Lange tijd zag het er naar uit dat zijn toekomst in de Serie A lag. In Italië toonden Inter, Napoli en Roma interesse in de recordinternational, maar ook de Spaanse clubs Valencia en Sevilla en het Engelse Manchester City trokken op een bepaald moment aan zijn mouw.

Portugese bronnen becijferen het loon van Vertonghen op 2,5 miljoen euro per jaar. Ook zou hij fiks wat tekengeld ontvangen

Uiteindelijk won Benfica het pleit om Vertonghen. Het is een echte traditieclub, en Vertonghen treedt er ook in de voetsporen van andere Belgen Michel Preud’homme, Axel Witsel en Mehdi Carcela.

In de herfst van zijn carrière blijft Vertonghen sportief ambitieus, en dat lijkt bij de Portugees recordkampioen een garantie. Benfica wedijvert traditioneel met Porto voor de titel in de Primeira Liga. Vorig maand vierde rivaal Porto de titel, daarom dat Benfica nu fors wil uithalen op de transfermarkt. De komst van Vertonghen past bij de komende presidentsverkiezingen. De huidige voorzitter, Luis Filipe Vieira, ligt onder vuur en probeert met spraakmakende transfers de supporters weer op z’n hand te krijgen. Het profiel van Vertonghen past bij het wenslijstje van trainer Jorge Jesus, die graag “grote spelers met ervaring” zou zien komen.

In die optiek gonst het nog van geruchten rond de eventuele komst van Edinson Cavani. Eerder versterkte Benfica zich al met Pedrinho, Helton Leite, Gilberto en Everton. Ook de Europese ambities zijn bij Benfica voor Vertonghen verzekerd. Zijn nieuwe werkgever komt volgende maand als reekshoofd uit in de derde voorronde van de Champions League, met AA Gent als een van de mogelijke tegenstanders.

Daarnaast spelen de (financiële) voorwaarden een rol bij de stap naar Benfica. Behalve de lange looptijd van drie jaar - in Italië boden de geïnteresseerde clubs slechts twee jaar met een optie van één jaar - becijferen Portugese bronnen het loon van Vertonghen op 2,5 miljoen euro per jaar. Ook zou Vertonghen fiks wat tekengeld ontvangen. Een Portugese goed geïnformeerde voetbalcommentator sprak over een som van 5 miljoen euro, volgens andere bronnen zou het nog meer bedragen.

Tot slot kan de omgeving Vertonghen bekoren. Hij houdt van een levendige stadsomgeving waarin hij en zijn vrouw cultureel aan hun trekken kunnen komen. Na Amsterdam en Londen komt hij nu in een nieuwe metropool Lissabon terecht die hij kan verkennen en waar hij zijn talenkennis met het Portugees kan verrijken.

