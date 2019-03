Exclusief voor abonnees De afrekening: Romelu Lukaku gooit alle opgekropte frustraties eruit KTH

27 maart 2019

06u30 0 Voetbal Pang, pang, pang, pang, pang. Alle opgekropte frustraties gooit Romelu Lukaku er ineens uit. Een afrekening met voorbedachte rade met wie ooit op zijn kap heeft gezeten. In zijn verhaal bepaalt hij vanaf nu zelf de lijn.

The Players Tribune. ESPN. De ­officiële website van Manchester United. OTRO, de Netflix voor voetbalverhalen. OTRO bis. Het telt op. In tien maanden tijd heeft Romelu Lukaku een aantal keer fors uitgehaald. Naar media, naar racisten, naar fans, naar iedereen die hem, gezien door zijn bril, ooit onrechtvaardig heeft behandeld en ­verwond. Vergeven, maar niet ­vergeten. Met een paar welgemikte kogels rekent hij af. In besloten vriendenkring, waar ook broer ­Jordan bij hoort, had hij ooit gewaarschuwd dat dit kon komen. Frustraties die al sinds zijn debuut voor de nationale ploeg, in 2010, borrelen: “I’m gonna come for you in a couple of years. I ’m gonna come for you, but when I’m gonna come for you, I’m gonna come for you hard. Ooit kom ik achter je aan, maar als ik kom, dan sla ik hard toe.” Hebben we de afgelopen maanden gemerkt.

