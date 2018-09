Davina Philtjens aan de winst met Fiorentina in Champions League GVS/LPB

12 september 2018

21u09 2 Voetbal Volgende week gaat de Champions League bij de mannen van start, vandaag was het al de beurt aan de vrouwen die aan de 1/16de finales begonnen.

Davina Philtjens, kersverse aanwinst van Fiorentina, haalde het met haar Italiaanse club met 2-0 van het Deense Fortuna Hjörring. Philtjens speelde de hele wedstrijd. Heleen Jaques, een andere Red Flame in dienst van Fiorentina, stond niet op het wedstrijdblad. De Florentijnen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Ilaria Mauro. Alice Parisi maakte er na ruim een uur 2-0 van. De terugwedstrijd vindt plaats op woensdag 26 september.

Ook Davinia Vanmechelen mocht een overwinning verwelkomen met PSG. De Parijse topclub ging met ruime 1-4-cijfers winnen bij het Oostenrijkste St. Pölten. Vanmechelen zelf haalde echter de selectie niet.

Morgen om 19u30 is Tessa Wullaert aan zet. De nieuwbakken spits van Manchester City moet tegen het Spaanse Atlético Madrid voor goals zien te zorgen. Wullaert voelt zich in Engeland alvast als een vis in het water en is klaar om prijzen te pakken.