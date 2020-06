Danijel Milicevic, één van de 16.000 toeschouwers in Servische stadsderby: “Er was geen angst voor het coronavirus” DMM/VDVJ

11 juni 2020

Terwijl in België stil wordt nagedacht om in september een kwart van de stadions weer te vullen met respect voor social distancing, zitten ze in Servië nog maar weinig in met het coronavirus. In het bekerduel tussen stadsgenoten Partizan en Rode Ster Belgrado leek het alsof er van corona nooit sprake is geweest. Ruim 16.000 fans namen in het stadion plaats voor de halve finales van de Servische beker.

Rode Ster, dat eind vorige maand bij de hervatting van de competitie in Servië na de gedwongen coronapauze meteen de titel pakte, verloor voor een vol Partizanstadion met 1-0. Denk daarbij niet aan tribunes waarop mensen anderhalve meter uit elkaar zitten. De derby zorgde voor een traditioneel kolkende sfeer met een dicht opeengepakt publiek. Bengaals vuur dus, in plaats van mondmaskers.

Milicevic was erbij en doet zijn verhaal. “Hoe dat in deze post-coronatijden kan? Je moet weten dat Partizan-Rode Ster de grootste derby van het land is in Servië. Het was hier al vanaf 1 juni weer toegelaten om in de open lucht met een onbeperkt aantal mensen samen te komen. Dit was dus niet de eerste match die voor publiek werd gespeeld in Servië”, aldus Milicevic, die momenteel zonder club zit.

Het contract van de middenvelder wordt bij Eupen niet verlengd. Milicevic zoekt naar een ploeg en blijft bij voorkeur in België voetballen. De Zwitserse Bosniër woonde de stadsderby van Belgrado gewoon bij als voetbalfan. “Ik was niet bang, neen. Ik had een mooie plaats en bleef daardoor wat uit het gewoel. Ik kon dus afstand houden van de grote massa fans. Er waren weinig mensen die een mondmasker droegen, dat klopt. Wat me ook opviel: de hoeveelheid Bengaals vuur. In België was de match wellicht een paar keer onderbroken geweest. In Servië werd er één keer voor een drietal minuten gestopt met voetballen, dat was het.”

Servië heeft met rigoureuze maatregelen het aantal coronaslachtoffers tot een tweehonderdtal weten te beperken, maar intussen worden de teugels weer gevierd. “Het leven is nu weer normaal in Servië. De restaurants en cafés zijn er alweer drie weken open”, aldus nog Milicevic.

