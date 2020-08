Daley Blind valt neer tijdens oefenwedstrijd Ajax en krijgt schok van defibrillator Redactie

25 augustus 2020

21u41

Bron: AD.nl 1 Eredivisie Daley Blind heeft de 6000 fans in de Johan Cruijff Arena vanavond flink laten schrikken. De Ajax-speler ging in de 79ste minuut van het oefenduel tegen Hertha ineens liggen in het strafschopgebied. Nadat toegesnelde leden van de medische staf hem hadden onderzocht, kon Blind zelfstandig het veld verlaten.

De 30-jarige Blind stond vorig seizoen twee maanden aan de kant met een ontstoken hartspier. Hij ging op 10 december vorig jaar tijdens de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Valencia naar de grond, terwijl er niemand bij hem in de buurt stond. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat zijn hartspier was ontstoken. Vervolgens werd er een defibrillator bij de verdediger aangebracht. De Ajacied hervatte medio februari de groepstraining, nadat doktoren toestemming hadden gegeven.



Erik ten Hag zei dat “alles goed” was met Blind. Ajax neemt volgens de trainer echter geen enkel risico met Blind, omdat zijn interne defibrillator alarm had geslagen, zo bevestigde Ten Hag bij het Nederlandse Ziggo Sport. “We gaan het daarom wel laten onderzoeken natuurlijk.”

