Daley Blind valt neer tijdens oefenpot Ajax en krijgt schok van defibrillator, verdediger traint voorlopig niet mee Redactie

26 augustus 2020

14u25

Bron: AD.nl 38 Eredivisie Daley Blind (30) heeft de 6.000 fans in de Johan Cruijff Arena dinsdagavond flink laten schrikken. De Ajax-speler ging in de 79ste minuut van het oefenduel tegen Hertha Berlijn ineens liggen in het strafschopgebied. Nadat toegesnelde leden van de medische staf hem hadden onderzocht, kon Blind zelfstandig het veld verlaten. De Nederlander neemt voorlopig niet deel aan de trainingen van Ajax.

Daley Blind zorgde voor veel bezorgdheid toen hij in de 78ste minuut plots, zonder de bal of een tegenstander in de buurt, tegen de vlakte ging. De verdedigingsleider zakte door de knieën en ging languit liggen. Klaas-Jan Huntelaar was één van de spelers die dat het snelst doorhadden en naar de zijkant gebaarden om verzorging. Toen het spel stillag, meldden meerdere spelers zich om Blind heen. Twee leden van de medische staf sprintten het veld in om poolshoogte te nemen.

Een golf van benauwdheid vloeide onmiddellijk door de Johan Cruijff Arena, die met 6.000 toeschouwers ‘uitverkocht’ was. De schrik houdt verband met een soortgelijk moment tijdens de Champions League-wedstrijd Ajax-Valencia in december vorig jaar. Ook toen ging Blind onverwachts liggen, als gevolg van een ontstoken hartspier bleek later. Bij de routinier van Ajax werd toen onderhuids een icd-kastje, een soort defibrillator geplaatst. “En die ging af. Nu is het een kwestie van de resultaten afwachten”, zei Erik ten Hag. De coach zag zijn leider opkrabbelen en sprak Blind kort toen die van het veld af liep en werd vervangen door Devyne Rensch. Ten Hag: “Daley is oké. Hij voelt zich ook oké, heeft hij me net ook verteld.”

De coach kon dinsdag nog niet zeggen of Blind de komende dagen ‘gewoon’ op het trainingsveld van Ajax verschijnt. “Hij gaat naar het ziekenhuis. Dan wordt onderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten zullen beslissingen genomen worden. Daley zelf zei dat hij zich goed voelt. Daarvoor is dat kastje ook.” Hoe Ten Hag daar zelf naar kijkt? “Het belangrijkste is het welzijn van de speler. Zijn gezondheid is natuurlijk de eerste zorg. Als je het sein krijgt dat hij oké is, ga je verder met de wedstrijd.”

Blind traint niet tot uitslagen onderzoeken bekend zijn

Blind meldde zich woensdag even op sportpark De Toekomst, maar besloot na overleg voorlopig niet te trainen. Hij voelde zich naar omstandigheden goed, zo meldt Ajax. Trainer Ten Hag vertelde na het oefenduel met Hertha BSC al dat een cardioloog onder meer de ICD van Blind moet uitlezen om te weten te komen wat er aan de hand was. Een ICD geeft normaal gesproken een schok af om het hartritme weer te herstellen.

Horrible to watch. Hope Daley Blind is okay. His heart defibrillator went off during a pre season friendly against Hertha Berlin. pic.twitter.com/A5MoNsjPZn Breezy(@ UtdBreezy) link