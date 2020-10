Daar zijn de nieuwkomers in de Gouden 11: deze 8 zomertransfers kunnen jouw ploeg een extra ‘touch’ geven Sven Van Londersele

07 oktober 2020

15u00 0 Voetbal De transfermarkt zit erop en dat betekent niet alleen veel nieuwe gezichten op het veld, maar ook veel nieuwe spelers in de De transfermarkt zit erop en dat betekent niet alleen veel nieuwe gezichten op het veld, maar ook veel nieuwe spelers in de Gouden 11 . Wij zetten 8 nieuwe, potentiële smaakmakers op een rijtje die jouw Gouden 11 de komende maanden dat tikkeltje extra in de strijd om de prijzen kunnen geven.

Noa Lang (Club Brugge, 18 miljoen)

Op de slotdag van de mercato haalde landskampioen Club Brugge alsnog haar enige versterking. Noa Lang (21) kwam op huurbasis over van Ajax. Aan ambitie en karakter geen gebrek bij de frivole flankaanvaller, die naar eigen zeggen “gemaakt is voor de Champions League” en “ervan geniet wanneer fans van de tegenstander hem uitfluiten.” Jeugdige Hollandse branie op Jan Breydel, dat belooft. Lang moet bij Club de concurrentie op de flank aanscherpen. Hij gaat de rechtstreekse strijd aan met onder meer Diatta, Dennis en De Ketelaere en kan jou zo misschien heel wat punten opbrengen in jouw Gouden 11.

Lukasz Teodorczyk (Charleroi, 18 miljoen)

Van een verrassing gesproken. Oude bekende Lukasz Teodorczyk moet leider Charleroi mee aan doelpunten gaan helpen. De Carolo’s verlosten een sukkelende Pool uit zijn lijden bij het Italiaanse Udinese, waar hij - mede door blessures - slechts 24 matchen speelde. Daarin kwam ‘Teo’ slechts 1 keer te scoren, al weet elke Belgische voetbalsupporter dat hij wel degelijk over een serieus torinstinct beschikt. Teodorczyk scoorde tussen 2016 en 2018 45 keer in 93 duels voor Anderlecht, in het kampioenenjaar 2016-2017 werd de Pool zelfs topschutter. Stevige concurrentie voor Rezaei en Nicholson, dus. Teodorczyk komt één seizoen op huurbasis naar Charleroi.

Jordan Lukaku (Antwerp, 17 miljoen)

De meest spraakmakende transfer van Deadline Day, Luciano D’Onofrio heeft het andermaal geflikt. Na 4 seizoenen bij Lazio Roma keert Jordan Lukaku (26) terug naar onze competitie. De Rode Duivel kende in de Italiaanse hoofdstad wisselend succes en wil nu zijn carrière herlanceren op de Bosuil. Lukaku gaat bij Antwerp op links een stevige concurrentiestrijd met Juklerød tegemoet. De Great Old huurt Jordan Lukaku voor één seizoen van Lazio mét aankoopoptie.

Cristian Benavente (Antwerp, 16 miljoen)

Nog een opvallende zet van Antwerp in de slotdagen van de transfermarkt. Cristian Benavente (26), ex-smaakmaker van Charleroi, heeft zijn handtekening gezet onder een huurovereenkomst van 1 jaar (met aankoopoptie) bij de Great Old. Benavente maakte 2,5 jaar lang het mooie weer bij Charleroi en kon naar tal van Belgische topclubs, maar koos uiteindelijk verrassend voor een Egyptisch avontuur bij Pyramids FC. Daar kon hij zich echter nooit doorzetten - ook een uitleenbeurt aan Nantes werd geen succes. Schittert Benavente wel weer als vanouds bij Antwerp en in jouw Gouden 11?

Josh Cullen en Matt Miazga (Anderlecht, 15 miljoen)

Door het lange uitvallen van Adrien Trebel kon Anderlecht op het middenveld nog wat extra slagkracht gebruiken. Die hopen de Brusselaars gevonden te hebben in de vorm van Josh Cullen (24). De Ier komt voor ongeveer 500.000 euro over van Premier League-club West Ham. Bij de hoofdmacht van de Londenaars speelde Cullen echter slechts 10 officiële wedstrijden. Ook uitleenbeurten aan achtereenvolgens Bradford, Bolton en Charlton werden geen al te groot succes. Enkel bij Charlton was hij vorig seizoen onbetwist titularis. Kan Cullen die lijn doortrekken op het Anderlechtse middenveld en in jouw Gouden 11?

De broodnodige versterking voor het paars-witte defensieve compartiment komt uit Londen. Matt Miazga (25) is een Amerikaanse centrale verdediger die al sinds 2016 eigendom is van Chelsea. Ooit “het talent om één van de beste verdedigers ter wereld te worden” volgens een Amerikaanse scout. De laatste jaren werd Miazga echter uitgeleend aan achtereenvolgens Vitesse, Nantes en Reading. Nu volgt dus Anderlecht. Wordt hij de steunpilaar achterin die Anderlecht en jouw Gouden 11 kunnen gebruiken?

Andreas Hanche-Olsen (AA Gent, 14 miljoen)

Ook AA Gent zocht na de blessure van Dino Arslanagic nog versterking voor de achterhoede. De Buffalo’s vonden die in de vormen van Andreas Hanche-Olsen. De Noor komt over van Stabaek, topclub in zijn thuisland. Hanche-Olsen is 1m85 en komt het liefst aan de rechterkant van het centrum in actie. Ook Standard had een oogje op de centrale verdediger, maar Hanche-Olsen trekt dus naar de Ghelamco Arena.

Laurent Jans (Standard, 13 miljoen)

Nog een oude bekende die (transfervrij) terugkeert naar de Jupiler Pro League. Laurent Jans (28) was tussen 2015 en 2018 de vaste rechtsachter van Waasland-Beveren. Na avonturen bij buitenlandse laagvliegers Metz (Frankrijk) en Paderborn (Duitsland) kiest Jans nu voor de Belgische top. Bij Standard wordt de Luxemburgse international de rechtstreekse concurrent van Collins Fai. Krijgt Laurent Jans een basisplaats bij Standard en in jouw Gouden 11?

Een volledig overzicht - met alle nieuwe spelers in de Gouden 11 - van de Belgische zomermercato vind je HIER.

