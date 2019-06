Daar is het ‘comunicado oficial’: Eden Hazard nu ook officieel van Real Madrid Kristof Terreur

07 juni 2019

Eden Hazard Daar is het 'Comunicado Oficial' met het grote clublogo van Real Madrid. Eden Hazard is nu ook officieel Galáctico. De club kondigde zijn transfer met een statement aan. Madrid loopt warm voor Hazard, Bernabéu straks hopelijk ook vol. Een kleine Belg staat vanaf vandaag als pronkstuk in de grootste voetbaletalage ter wereld, met veel bekijks en hoge verwachtingen.

‘Comunicado oficial: Eden Hazard’. Het officiële bericht, met het grote clublogo van Real Madrid, zat al een tijdje klaar in de drafts van de webmaster van de Spaanse grootmacht. ‘Real Madrid C.F. en Chelsea F.C. hebben een akkoord bereikt over de transfer van speler Eden Hazard, die gedurende vijf seizoenen aangesloten zal zijn bij de club.’ Alleen: ze moesten wachten op het finale akkoord tussen de clubs over de transfersom die kan oplopen tot 140 miljoen euro en de legale afhandeling van papierwerk en betalingen. De definitieve handtekeningen staan er nu. Hazard moet enkel nog zijn medische testen ondergaan en pro forma zijn krabbel zetten. Deal done. Hij wordt op 13 juni voorgesteld aan het grote publiek.

Een hoge transfersom brengt straks grote verwachtingen met zich mee. Madrid loopt warm voor Hazard, het Estadio Santiago Bernabéu mogelijk één van de komende weken al vol voor zijn officiële presentatie. Een mediacircus zoals bij Cristiano Ronaldo exact tien jaar geleden, toen 80.000 enthousiastelingen diens voorstelling bijwoonden, net als honderden journalisten. Hazard komt niet met de allure van de Portugese playboy, maar hij is wel iemand naar wie de Realfans uitkijken - sommigen willen zelfs nu al vliegtickets boeken om zijn presentatie bij te wonen.

Hazard is de eerste speler in vijf seizoenen die bij Real zo’n entree krijgt - één langs de grootste poort. De Galáctico-behandeling, de bijnaam die Real- voorzitter Florentino Pérez aan ‘buitenaardse’ aanwinsten geeft. Zijn WK in Rusland, zijn laatste seizoen in Engeland en zijn sterke tweede helft in de Europa Leaguefinale hebben de toon gezet. Hij moet de nieuwe leider worden van Real Madrid na een kwakkelseizoen.

Bovendien heeft Hazard de voorbije twee jaar genoegzaam aangegeven hoe graag hij bij Real wilde spelen. Club uit zijn kinderdromen, met zijn jeugdidool Zinédine Zidane als coach. Hij outte zich als een Madridista met Belgisch paspoort. Spelers die met hart en ziel voor de club spelen, zien ze graag in de Spaanse hoofdstad. Tenminste als ze blijven presteren. Daar ligt de uitdaging voor Hazard. Kan hij bij Real nog meer constante in spel en stats leggen? Geeft hij het volk wat het van hem verwacht - spektakel en prijzen? Voor 100 miljoen (en meer) verwachten ze iets terug.

Sowieso is het rustige leventje van Hazard voorbij. In de groene rand van Londen genoot hij van de rust, anonimiteit en de typische dorpsconversaties. De lekkere luwte, bij een club die alles goed afschermt. Bij Real gelden andere dimensies. Meer dan ooit wordt hij een wereldster. Publiek bezit. Als duurste speler komt hij bij de meest gevolgde club op de planeet terecht, een ijzersterk voetbalmerk met volgens marketingstudies bijna een miljard fans/volgers. Hij went maar beter aan de spiedende ogen. Het wordt voetballen en leven onder een microscoop, zoals ook doelman Thibaut Courtois heeft mogen ondervinden.

In het dorp Madrid blijft niets geheim. Fans en journalisten weten waar je door de dag uithangt en met wie, waar je gaat eten en winkelen. In Londen had Hazard zelden last van paparazzi, maar straks zullen fotografen overal op de loer liggen voor dat ene plaatje. Het is geen toeval dat de visite en huizenjacht van vrouw Natasha Van Honacker met de drie kinderen, twee weken geleden in Madrid, de kranten haalde.

Bij collega-Rode Duivel Courtois en Franstalige spelers als Karim Benzema en Rafa Varane heeft Hazard de voorbije maanden info ingewonnen over hoe en waar hij het best kan gaan leven. En wat de kortste route is tussen het trainingscomplex en de internationale school, waar hij zijn drie zonen straks wil onderbrengen.

Familiegeluk zal blijven primeren op het voetbal. Daar veranderen een fenomenaal loon en een vernieuwde status niets aan. Hazard heeft dezelfde ambitie als tijdens die zeven jaar in Londen: zichzelf blijven, een vedette zonder streken. Zo hoopt hij het circus rondom hem toch een beetje onder controle te houden.