Daar is Cristiano Ronaldo weer: Portugees voegt zich na twee weken quarantaine in Italië weer bij Juve-selectie

19 mei 2020

12u04

Bron: AP 0 Voetbal Koekoek, Cristiano Ronaldo heeft zich weer bij de Juventus-selectie laten zien. De 35-jarige Portugees verbleef na zijn terugkeer naar Italië twee weken uit voorzorg in een verplichte quarantaine. Vandaag was zijn eerste dag op het Juventus Training Center.



Cristiano Ronaldo is na ruim twee maanden terug bij Juventus. De Portugese superster sloot in Turijn aan op training bij de Italiaanse topclub. Ronaldo had Turijn verlaten na de 2-0 overwinning tegen Inter op 8 maart in het lege Allianz-stadion. Een dag later werd de Serie A stilgelegd.

De voorbije weken bracht CR7 door op het eiland Madeira, vanwaar hij afkomstig is en waar hij nog steeds een villa heeft. Samen met zijn teamgenoten traint Ronaldo nu in afwachting van een hervatting van de Serie A, mogelijk vanaf half juni. Veel details over Ronaldo’s terugkeer worden niet gegeven uit vrees voor samenkomst van fans.

Er zijn nog twaalf speeldagen te gaan in de Serie A. Juventus voert het klassement aan met een punt voorsprong op Lazio.

