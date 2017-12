D-day voor Eurostadion: Ghelamco zet door, Reynders kritisch: "Men had voor renovatie moeten kiezen" rvl

10u55

Bron: Belga 0 Foto RV Een simulatiebeeld van het Eurostadion. Voetbal MR-vicepremier Didier Reynders vindt dat "men vanaf het begin had moeten kiezen voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion" in plaats van het nieuwe Eurostadion te bouwen op parking C aan de Heizel. Eerder raakte ook al bekend dat premier Charles Michel op de partijtop van de MR zei dat het dossier MR-vicepremier Didier Reynders vindt dat "men vanaf het begin had moeten kiezen voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion" in plaats van het nieuwe Eurostadion te bouwen op parking C aan de Heizel. Eerder raakte ook al bekend dat premier Charles Michel op de partijtop van de MR zei dat het dossier "vanaf het begin verprutst is door amateurs" . Later vandaag beslist de UEFA of Brussel speelstad blijft voor het EK in 2020. Ghelamco zegt intussen dat het ongeacht die beslissing zal doorzetten met het project.

Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA beslist vandaag in het Zwitserse Nyon of Brussel speelstad blijft voor het EK van 2020. Tweeënhalf jaar voor de start van het tornooi kan bouwpromotor Ghelamco nog geen bouwvergunning voorleggen. België kan enkel hopen dat het van de UEFA wat uitstel krijgt. Dat is ook wat vicepremier Didier Reynders hoopt, ondanks de kritiek die hij vanochtend bij de RTBF uitte.

De Brusselse schepen Alain Courtois (MR) stelde onlangs dat de federale regering zijn rol moest spelen in het dossier. "Men had misschien de federale regering van bij het begin moeten betrekken", merkt Reynders op. Volgens de vicepremier zijn er rond het dossier maar weinig contacten geweest tussen de Brusselse en de Vlaamse regering. "Ik begrijp niet waarom het Brussels Gewest ervoor gekozen heeft om het stadion in Grimbergen te bouwen, buiten het Brussels grondgebied, met alle moeilijkheden die daarbijkomen", zei Reynders.

Ghelamco: "Wij doen gewoon voort"

Intussen zegt Ghelamco-bestuurder Philip Neyt dat de bouwpromotor voorlopig zal doorzetten met het project, ongeacht de beslissing die de UEFA later vandaag zal nemen. Hij wijst erop dat zijn bouwbedrijf nu eenmaal een aanbestedingsprocedure uitvoert, uitgeschreven door de stad Brussel. Ghelamco wacht al jaren op de nodige vergunningen. "Welke beslissing er vandaag ook wordt genomen, wij doen gewoon voort", zegt Neyt.

Al hoopt hij natuurlijk wel dat de UEFA Brussel nog niet buitenspel zet. De bestuurder hoopt dat de Europese voetbalbond het Belgische project nog enkele maanden uitstel verleent. Neyt verwijst hierbij naar het auditverslag van de UEFA. "Wij hebben de oefening moeten maken om te zien of het bouwtechnisch nog mogelijk was om op 18 maanden een voetbalstadion te bouwen en dat bleek geen probleem. De UEFA was enthousiast en onder de indruk van ons project. Daar zal het vandaag dus niet aan liggen". Al zijn er natuurlijk nog andere zaken die spelen, zoals het politieke kluwen in België of het gelobby van buitenlandse kandidaatsteden. "De jongste elementen in de pers zijn wat dat betreft niet geruststellend", betreurt Neyt.

Het feit dat het Eurostadion in Brussel spiksplinternieuw zal zijn en aan alle vereisten zal voldoen, bijvoorbeeld inzake veiligheid, speelt volgens Ghelamco ook in het voordeel van ons land. "Rome, Cardiff of zelfs Stockholm hebben toch verouderde stadions. Wat als een van hen wordt uitgekozen en het Eurostadion er toch zou staan tegen het EK van 2020?".