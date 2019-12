Cristiano Ronaldo voor de zesde keer Speler van het Jaar in Dubai ODBS

29 december 2019

21u14

Bron: Belga 0 Voetbal Cristiano Ronaldo is vanavond op de Globe Soccer Awards in Dubai voor de zesde keer, op negen edities, tot Speler van het Jaar uitgeroepen. De 34-jarige Portugese spits van Juventus kreeg de trofee eerder in 2011, 2014, 2016, 2017 en 2018. Radamel Falcao (2012), Franck Ribéry (2013) en Lionel Messi (2015) zijn de andere namen op de erelijst.

Dit jaar haalde CR7 het in deze verkiezing van de European Club Association (ECA) en Vereniging van spelersmakelaars (EFAA) van Virgil van Dijk (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona) en Mohamed Salah (Liverpool). De Bosniër Miralem Pjanic kreeg een onderscheiding voor zijn carrière.

Nu wel present

Ronaldo veroverde dit jaar met zijn club de Italiaanse titel en won met Portugal de eerste editie van de Nations League. In de verkiezing van Europees voetballer van het jaar, georganiseerd door de UEFA, won Van Dijk. Bij de Wereldvoetbalbond FIFA werd Messi gekozen tot beste speler ter wereld, voor Van Dijk en Ronaldo. In de Gouden Bal-verkiezing van France Football eindigde Messi ook als eerste, gevolgd door Van Dijk en Ronaldo. De Portugees liet zich op die laatste twee gala-avonden niet zien. In Dubai was hij wel present om voor het vierde jaar op rij en de zesde keer in totaal de prijs voor de beste speler op te halen.

Klopp beste trainer

De Duitser Jürgen Klopp werd in Dubai verkozen tot Coach van het Jaar, vier jaar geleden was die prijs nog voor Marc Wilmots. Champions League-winnaar Liverpool werd Ploeg van het Jaar. Bij de vrouwen ging de onderscheiding naar de Engelse Lucy Bronze, die de Champions League won met Olympique Lyon. De Française Stéphanie Frappart werd Scheidsrechter van het Jaar. De trofee voor Revelatie ging naar de Portugees Joao Felix van Atlético Madrid.