Cristiano Ronaldo spreekt over het leven naast en na zijn voetbalcarrière: “Coach worden na mijn pensioen? Ik sluit het niet uit” DMM

04 mei 2019

13u37

Bron: El Pais 6 Voetbal Gisteren behoedde hij Juventus nog van een nederlaag in de derby tegen Torino. Vandaag haalt Cristiano Ronaldo alweer het nieuws na een interview met het Spaanse ‘El País’. De teneur: de Portugees zegt niet neen tegen een trainerscarrière.

Met zijn 601ste goal in clubverband zorgde Cristiano Ronaldo gisteren voor een opluchtende 1-1 bij Juventus. De ‘Oude Dame’ was goed op weg om de Turijnse derby voor het eerst sinds lang nog eens te verliezen, maar daar was dan toch weer de onvermijdelijke Portugees. Op zijn 34ste is er nog steeds geen houden aan en aan een pensioen denkt Ronaldo naar eigen zeggen nog niet. Dat liet hij uitschijnen in een interview met ‘El País’.

Ronaldo vertelde er dat het beest in hem nog steeds leeft. “Mijn familie, mijn moeder, mijn zoon... Zij zeggen allemaal: ‘Cris morgen moet je winnen’. Dat geeft me nog steeds motivatie om te trainen. Al kan ik me voorstellen dat er een tijd komt waarop ik zeg ‘laat het maar’.”

Wanneer dat moment komt, weet Ronaldo naar eigen zeggen niet. In zijn nadagen voetballen bij Barcelona zal hij alvast niet doen. “Haha, neen. Barcelona is niets voor mij. Ik ging er al ‘een keer of twee’ voetballen en toen voelde ik dat ze niets hadden met Cristiano. Dat is rivaliteit natuurlijk. Mensen staan altijd met geslepen messen klaar om me te zien falen op een cruciaal moment. Dat is nu eenmaal deel van mijn leven.”

Een terugkeer naar het kwakkelende Real zit er ook niet in. “De mensen daar weten dat ik veel gegeven heb aan de club en omgekeerd ook dat de club veel aan mij heeft gegeven. Op straat zeggen de fans er me: ‘Cris, kom naar huis, het is hier nog altijd het jouwe’. Het is leuk voor mij om dat te horen.”

Tot slot nog één opvallende vraag uit het interview. Daarbij werd de Portugees gepolst of hij zichzelf na zijn actieve spelerscarrière ooit ook in een trainersrol ziet. Ronaldo zelf werkte in zijn carrière met de allerbesten: Ferguson, Mourinho, Zidane, Allegri, Ancelotti. Om er maar enkele te noemen. “Ik sluit dat niet uit”, aldus Ronaldo.