Cristiano Ronaldo is bekendste sporter volgens ESPN, Eden Hazard valt uit top 100 GVS

15 maart 2019

22u11

Bron: Belga 0 Voetbal De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo is de bekendste sporter ter wereld volgens de "World Fame 100 2019" van de Amerikaanse tv-zender ESPN. In 2018 stond er met Eden Hazard nog een Belg in de top 100, maar dit jaar zijn er geen landgenoten in de lijst terug te vinden.

De top drie van bekendste sporters ter wereld, gebaseerd op zoektermen op internet, volgers op sociale media en financiële verdiensten, is precies dezelfde als vorig jaar: Ronaldo, gevolgd door basketballer Lebron James op twee en Barcelona-vedette Lionel Messi op drie. Neymar bezet de vierde plaats, net voor de Ierse MMA-vechter Conor McGregor.

In de top 100 staan maar drie vrouwen, allemaal tennissters: Serena Williams (17de), Maria Sharapova (37ste) en Sania Mirza (93ste). Voetbal is met voorsprong de best vertegenwoordigde sport in de lijst, maar opvallend is ook de aanwezigheid van elf cricket-spelers en één e-sporter (Ninja, 41ste).

