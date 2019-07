Cristiano Ronaldo gaat vrijuit en wordt niet vervolgd voor zijn vermeende verkrachtingszaak DMM

22 juli 2019

21u44

Bron: TMZ 0 Voetbal Cristiano Ronaldo hoeft geen straf te vrezen voor zijn vermeende verkrachting van Kathryn Mayorga in 2009. Volgens het onderzoek kan niet voldoende bewezen worden dat Ronaldo effectief de dader was.

Augustus 2018. Bij het Las Vegas Metropolitan Police Department vraagt ene Kathryn Mayorga dat het onderzoek naar haar verkrachting in 2009 opnieuw wordt geopend. De dader volgens de Amerikaanse: Cristiano Ronaldo. Een klein jaar later volgde op 8 juli een verzoek tot vervolging, maar na onderzoek van het openbaar ministerie kan niet voldoende bewezen worden dat Ronaldo effectief de dader was. Er komt met andere woorden geen rechtszaak. De Portugees gaat vrijuit.

Dadelijk meer.