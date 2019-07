Cristiano Ronaldo gaat vrijuit en wordt niet vervolgd voor zijn vermeende verkrachtingszaak DMM

22 juli 2019

21u44

Bron: TMZ 44 Voetbal Cristiano Ronaldo hoeft geen straf te vrezen voor zijn vermeende verkrachting van Kathryn Mayorga in 2009. Volgens het onderzoek kan niet voldoende bewezen worden dat Ronaldo effectief de dader was.

Augustus 2018. Bij het Las Vegas Metropolitan Police Department vraagt ene Kathryn Mayorga dat het onderzoek naar haar verkrachting in 2009 opnieuw wordt geopend. De dader volgens de Amerikaanse: Cristiano Ronaldo. Een klein jaar geleden volgde op 8 juli een verzoek tot vervolging, maar na onderzoek van het openbaar ministerie kan niet voldoende bewezen worden dat Ronaldo effectief de dader was. Er komt met andere woorden geen rechtszaak. De Portugees gaat vrijuit.

Dat de hele zaak negen jaar na datum opgerakeld werd, kwam volgens Mayorga door de #MeToo-beweging. De Amerikaanse was na haar vermeende verkrachting door Ronaldo in 2009 geïnspireerd geraakt door de MeToo en kwam daardoor met haar verhaal naar buiten. Negen jaar lang had ze gezwegen. Naar verluidt omdat ze een ‘zwijgovereenkomst’ had met Ronaldo van om en bij de 325.000 euro.

Cristiano Ronaldo ontkende alle beschuldigingen die Mayorga hem ten laste legde. De Portugees ontkende niet seks te hebben gehad met de Amerikaanse, maar vertelde wel steeds dat het met wederzijdse toestemming gebeurde. Ronaldo liet daarbij weten de beschuldigingen “een afschuwelijke misdaad te vinden die ingaat tegen alles wat ik ben en waarin ik geloof”.

Toen DNA werd gevraagd voor onderzoek was de Portugees meteen bereid een staal af te geven. Zijn advocaten voegden er aan toe dat het weinig toegevoegde waarde zou brengen. “Cristiano heeft altijd gezegd dat de gebeurtenissen in 2009 met wederzijdse toestemming gebeurden. Het zou dus geen bewijs zijn dat zijn DNA bij Mayorga gevonden zou worden.”

Volgens het openbaar ministerie zijn de videobeelden die de interacties tussen Mayorga en Ronaldo net voor hun avontuurtje verloren gegaan in 2009. Het gevorderde onderzoek die dit jaar liep, kon dan weer geen nieuwe bewijsstukken aanbrengen. Er komt dus geen rechtszaak. Ronaldo kan zich weer helemaal op voetballen concentreren. Alsof hij dat al niet deed.