CR700: Cristiano Ronaldo zorgt tegen Oekraïne voor nieuwe mijlpaal in carrière en scoort 700ste goal DMM/MGL

14 oktober 2019

22u17 8 Voetbal Het is dat hij er zelf zo hard mee bezig is en dat het ook echt wel mag gezien zijn: Cristiano Ronaldo heeft zijn 700ste goal uit zijn carrière geprikt. De 34-jarige Portugees scoorde vanop de penaltystip voor z’n land in de EK-kwalificatiematch tegen Oekraïne.

Helaas was Ronaldo’s penalty niet genoeg om 2-1-verlies af te wenden in Kiev. De Portugezen kwamen in de eerste helft op een 2-0-achterstand na goals van Gent-speler Roman Yaremchuk en Andrey Yarmolenko. Verder nog op het veld Malinovskyi (ex-Genk) en Igor Plastun (Gent) die inviel in het slot van de wedstrijd. Club Brugge-back Edoard Sobol bleef de hele match op de bank. Door de overwinning is Oekraïne zeker van groepswinst en het bijhorend ticket voor het EK in groep B. Portugal (11 punten) moet zich nog reppen om in de afsluitende twee wedstrijden Servië (10 punten) af te houden. Ronaldo en co spelen nog tegen Litouwen en Luxemburg, Servië kijkt Luxemburg en Oekraïne nog in de ogen.

700 goals van Ronaldo

Toch was dé ster van de avond nog altijd Cristiano Ronaldo. We moeten inmiddels 17 jaar terug in de tijd voor Ronaldo’s eerste goal in het profvoetbal. Op 17-jarige leeftijd deed hij voor Sporting een eerste keer de netten trillen in een 3-0-zege tegen Moreirense. Ronaldo was op 7 oktober 2002 in de Portugese SuperLiga exact 17 jaar en 244 dagen. Uiteindelijk zou hij in clubverband ook maar één seizoen in eigen land spelen. Daarna ging het richting Engeland waar hij vooral sinds 2007 aan de lopende band begon te scoren voor Manchester United. Ronaldo scoorde zijn honderdste profgoal in een duel met Tottenham in 2008, op dat moment 22 jaar en 356 dagen oud.

‘Mister Champions League’ bij Real Madrid

Het hek ging pas helemaal van de dam toen Ronaldo voor een recordbedrag naar Real Madrid ging. De Portugees scoorde bij de Koninklijke zijn 200ste (december 2010), 300ste (mei 2012), 400ste (januari 2014), 500ste (september 2015) en 600ste goal (juni 2017) in zijn profcarrière. Vooral aan die laatste zal hij goeie herinneringen hebben: het was in de finale van de Champions League tegen Juventus die Real uiteindelijk met 1-4 zou winnen.

In die Champions League scoorde Ronaldo tot nu al 127 doelpunten. Hij troeft daarmee eeuwige rivaal Messi af. Diens teller staat voorlopig op 112. Op ruime achterstand maakt Raùl Gonzalez de top-3 volledig, hij scoorde 71 keer op het kampioenenbal. Van zijn doelpunten scoorde Ronaldo er 105 voor Real, 15 voor Manchester United en 7 voor Juventus.

Hieronder de mijlpalen nog eens opgelijst:

1ste goal: 7-10-2002: SuperLiga: Sporting - Moreirense (3-0): 17 jaar en 244 dagen

100ste goal: 27-01-2008: FA Cup: Manchester United - Tottenham Hotspur (3-1): 22 jaar en 356 dagen

200ste goal: 04-12-2010: La Liga: Real Madrid - Valencia (2-0): 25 jaar en 302 dagen

300ste goal: 05-05-2012: La Liga: Granada CF - Real Madrid (1-2): 27 jaar en 90 dagen

400ste goal: 06-01-2014: La Liga: Real Madrid - Celta de Vigo (3-0): 28 jaar en 335 dagen

500ste goal: 30-09-2015: Champions League: Malmö - Real Madrid (0-2): 30 jaar en 237 dagen

600ste goal: 03-06-2017: Champions League-finale: Juventus - Real Madrid (1-4): 32 jaar en 118 dagen

700ste goal: 14-10-2019: EK-kwalificatie: Oekraïne - Portugal: 34 jaar en 249 dagen

Nog wat statistiekjes

Aantal goals per club:

Het overgrote deel van zijn goals scoorde Ronaldo voor Real Madrid. Daar speelde hij van 2009 tot 2018. Bij Juventus wist Ronaldo ondertussen ook al 32 keer te scoren in 51 matchen. Uiteraard is hij ook voor Portugal topscorer aller tijden. Met zijn goal tegen Oekraïne komt hij op 95 te staan. Dat is meer dan het dubbele dan de nummer twee op die lijst, Pedro Pauleta (47).

Real Madrid: 450

Manchester United: 118

Portugal: 95

Juventus: 32

Sporting Lissabon: 5

Meeste goals per seizoen (allemaal voor Real):

De jaren bij Real Madrid waren ook de meest lucratieve. Hij scoorde in drie seizoenen ook meer dan 60 goals voor de club met een uitschieter in het seizoen 2011-2012: 69 goals.

2011-2012: 69

2014-2015: 66

2013-2014: 62

2012-2013: 59

2015-2016: 57

Type goal:

Bij elke ploeg waar Ronaldo gespeeld heeft was, of is hij nog steeds, titularis. Dat zorgt ervoor dat hij ook heel wat vrije trappen en penalty’s heeft opgeëist. Zo maakte hij in totaal 112 penalty’s en scoorde hij 54 keer vanuit een directe vrije trap.

Velddoelpunt: 463

Penalty: 113

Directe vrije trap: 54

Verder maakte hij ook nog doelpunten vanuit corners, inworpen en onrechtstreekse vrije trappen. Hij scoorde er 444 met rechts, 129 met links en maar liefst 125 met het hoofd. Ergens tussenin scoorde hij ook nog twee keer met een ander lichaamsdeel.

Zijn 699ste scoorde Ronaldo vorig week tegen Luxemburg