Coronavirus laait ook op in topvoetbal: Arsenal-trainer Mikel Arteta en Paulo Dybala testen positief Redactie

12 maart 2020

23u40 0 Coronavirus Het coronavirus spaart niemand. Nu testte ook Arsenal-trainer Mikel Arteta positief - hoe lang kan de Premier League zichzelf nog serieus houden? Juventus-ster Paulo Dybala is, na zijn ploegmaat Daniele Rugani, eveneens getroffen door de ziekte.

Schokgolf in Engeland: Arsenal maakte vanavond bekend dat trainer Mikel Arteta positief testte op het coronavirus. Nochtans blijft de Premier League volharden in de boosheid, want dit weekend gaan alle duels (voorlopig) door met publiek. Een beslissing die, zeker na het nieuws van Arteta, op veel kritiek stuit. De club uit Londen laat in een bericht op de site wel weten dat “het duidelijk is dat ze niet in staat zullen zijn om bepaalde matchen op de geplande tijdstippen af te werken.” Ook Arteta reageerde al: “Dit is een grote klap, maar ik nam de test nadat ik me zwak voelde. Ik ga terug aan de slag van zodra ik mag.”

Ondertussen geraakte eveneens bekend dat Juventus-sterkhouder Paulo Dybala getroffen is door het COVID-19. Hij is al de tweede speler van de Oude Dame, na Daniele Rugani, die getroffen wordt. Alle 121 mensen van de Italiaanse topclub zijn in quarantaine geplaatst. Ook de situatie van zijn land- en ploeggenoot Gonzalo Higuaín wordt op de voet gevolgd.