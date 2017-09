Copa América-trofee geveild voor slachtoffers natuurrampen Tijani Goullet

Voetbal Verzamelaars van voetbalprullaria, opgelet! Je kunt zomaar eigenaar worden van de Copa América Centenario-trofee. De cup kost minimaal 75.000 dollar (63.600 euro), maar dan heb je wel een uniek stuk in huis. Bovendien help je er het Rode Kruis mee, want de volledige opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Mexico en van de orkanen Harvey, Irma en Maria.

De Zuid-Amerikaanse omroep Univision Deportes heeft de trofee op eBay gezet. Van de beker zijn vier uitvoeringen: één is in handen van kampioen Chili, één staat bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL, de ander bij CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika) en de laatste staat nu dus op de veilingsite.



De Copa América Centenario werd vorig jaar in de Verenigde Staten gehouden om het 100-jarig bestaan van het Zuid-Amerikaanse landentoernooi te vieren. Chili versloeg in de finale Argentinië na het nemen van strafschoppen.

