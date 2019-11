Coaches onder hoogspanning: Mazzu staat voor levensbelangrijke week, krediet van Bölöni raakt stilaan op SK/KDZ

04 november 2019

06u45 0 Voetbal Belangrijke week voor twee coaches onder vuur. Het krediet van Laszlo Bölöni raakt stilaan op een zoveelste wisselvallige prestatie afgelopen weekend. Bij Genk krijgt Felice Mazzu het stilaan warm na de nederlaag tegen Eupen. En dan moet de kampioen deze week nog naar Liverpool...

Laszlo Bölöni heeft het verkorven bij de fans van FC Antwerp na de nederlaag op Moeskroen. "Bölöni buiten", klonk het luidkeels. Hoeveel krediet heeft de Roemeen bij Luciano D'Onofrio, die van voorzitter Paul Gheysens het beslissingsrecht krijgt over het lot van Bölöni.

D'Onofrio is er niet de man naar om zijn trainers heel snel te ontslaan. Bovendien is het D'Onofrio die deze zomer na een wekenlange reflectieperiode besloot om door te gaan met Bölöni, ook al zijn de afgelopen twee seizoenen bijzonder intensief geweest voor coach en kleedkamer in hun onderlinge samenwerking. D'Onofrio zal de verantwoordelijkheid voor de mindere resultaten van de afgelopen weken niet alleen in de schoot van Bölöni gooien. Toch zal ook hij op den duur niet meer kunnen weerstaan aan de harde wet van de resultaten. Gheysens is ambitieus.

D'Onofrio was van plan om gisteren en de komende uren veel te praten. Bölöni moet een oplossing bieden voor de vele momenten waarop Antwerp een voorsprong te grabbel gooit - tegen Standard, Mechelen, Genk, Moeskroen... Antwerp voetbalt vaak zonder discipline. Het is aan D'Onofrio om in te schatten of Bölöni zo'n euvel kan oplossen.

Geen reactie bij Genk

Bij Genk wilde niemand van het bestuur een reactie kwijt, maar dat de nederlaag op Eupen hard aankwam was duidelijk. Voorzitter Peter Croonen en ondervoorzitter Herman Nijs begaven zich meteen na affluiten naar de kleedkamer, dat doen ze overigens na elke match. Tien minuten later kwamen ze opnieuw buiten, zonder commentaar. Ook zondag wilde niemand van de club een statement geven.

Vandaag vatten de Limburgers een cruciale week aan. Dinsdag wacht Liverpool op Anfield de Belgische kampioen op. Donderdag worden debatten voor de Gechillencommissie over de gestaakte Limburgse derby hervat en weet Genk of het al dan niet nog eens twee punten moet inleveren. Zondag krijgt Genk het bezoek van AA Gent in wat een cruciale wedstrijd wordt voor de toekomst van Felice Mazzu in de Luminus Arena. (KDZ)