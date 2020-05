Club-manager Mannaert: “Enorme transferbedragen? Dat is een vorm van solidariteit” ABD

Minder transfers. En vooral lagere transferbedragen. Dat wordt er vanwege de coronacrisis verwacht van de komende zomermercato. Slecht nieuws voor onze Belgische clubs, die afhankelijk zijn van transferinkomsten. Dat erkent ook Club Brugge-manager Vincent Mannaert in The New York Times. "Dankzij de verkoop van spelers kunnen middelgrote clubs blijven investeren in jeugd en nieuwe aanwinsten."

Wat brengt de komende transferperiode? Dat clubs terughoudender zullen zijn, staat buiten kijf. En dat is een streep door de rekening van de Belgische clubs, die hun goudhaantjes met winst willen verkopen. “Er zijn twee businessmodellen in het internationale voetbal”, legt Club-manager Mannaert uit. “Je hebt de clubs in de grote competities. Zij staan aan de top van de piramide. Hun belangrijkste inkomsten zijn het verkopen van mediarechten. In de middelgrote en kleine competities, zoals de Jupiler Pro League, is er een ander model. Voor ons is het belangrijk om een ‘leverancier’ te kunnen zijn voor de grote competities.”

Volgens Mannaert is de transfermarkt een soort van “solidariteitsmechanisme”. “Omdat we een groot deel, een derde tot de helft van onze transferinkomsten, meteen opnieuw investeren in onze club. In het uitbetalen van lonen of aankopen van nieuwe spelers bijvoorbeeld.”

“We zijn allemaal lid van een keten”, gaat Mannaert verder. “We krijgen geld binnen van de grote competities, en nog kleinere clubs ontvangen dan weer geld van ons voor transfers. Maar als het geld stopt met rollen, als de keten breekt, zal dat voor een domino-effect zorgen. Als Engelse teams niet langer shoppen in België, dan zullen ook andere landen dat voelen. Kijk, mensen zeggen vaak dat de enorme transferbedragen immoreel zijn, maar het is een belangrijke bron van inkomsten voor kleinere clubs. Alleen op deze manier kunnen zij geld verdienen om dat dan weer te investeren in jeugdacademies en spelers. Het is een vorm van solidariteit.”

Maar voorlopig stevent het voetbal nog steeds af op een crisis. Wanneer wordt er weer gevoetbald? De Bundesliga wil op 15 mei weer van start gaan. En ook La Liga heeft een plan klaar voor een herstart in juni. Maar over de rijke Premier League is nog steeds geen duidelijkheid. Hervatten ze in Engeland niet meer? Dan heeft dat grote gevolgen. Ook voor de Belgische clubs, schat Mannaert in. Volgens The New York Times hoopt Mannaert dat de FIFA en de UEFA actie ondernemen. In de vorm van “geld pompen in de motors van de voetbalindustrie, de clubs”. Of door de mediarechten van het WK, EK en de Champions League te gebruiken als hefboom om de rechtenhouders tevreden te stellen, zodat zij niet zouden overgaan tot schadeclaims.

Maar het belangrijkste is volgens Mannaert dus het intact houden van de transfermarkt. En als het over transfers gaat, kunnen ze bij The New York Times niet rond de Canadees Jonathan David (20). De sterkhouder van AA Gent speelde dit seizoen op topniveau en werd gedeeld topschutter, maar of de Buffalo’s in tijden van corona een recordtransfer - David moet meer dan 25 miljoen kosten - kunnen realiseren? Dat is nog maar de vraag.

“Gent wilde vorig jaar dat David de club trouw bleef om zijn volledig potentieel te tonen. Dat heeft hij gedaan. Hij is klaar voor de volgende stap”, aldus zijn makelaar Nick Mavromaras. Maar Gent-manager Michel Louwagie liet eerder al optekenen dat ze de Canadese aanvaller ook volgend seizoen in hun rangen willen. Afgelopen winter stonden de clubs in de rij voor David, maar Gent gaf niet toe. Nu is de vraag: komt er komende zomer een club die meer dan 25 miljoen wilt en vooral kán leggen voor de Canadees? “Louwagie verwachtte in normale omstandigheden dat er tien à vijftien clubs zouden aankloppen voor David. Nu denkt hij dat het er drie à vier zullen zijn”, klinkt het nog bij The New York Times.

