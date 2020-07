Club is klaar voor bekerfinale: blauw-zwart zet Lille opzij in Brugse Metten na doelpunten van Rits en Schrijvers Redactie

25 juli 2020

19u49 10 Club Brugge Opdracht volbracht voor Club Brugge, dat dankzij goals van Schrijvers en Rits de Brugse Metten tegen Lille tot een goed einde bracht. Minpuntje was de afwezigheid van Mata, Deli en Diatta, al komt de bekerfinale voor hen niet per se in het gedrang.

Geen generale repetitie voor Club vanavond tegen Rijsel - Philippe Clement liet met Balanta, Mata, Deli en Diatta vier basispionnen aan de kant. Uit voorzorg - enkel Balanta kwam voorbij het uur alsnog binnen de lijnen. Club verscheen bijgevolg met een mix van invallers aan de aftrap één week voor de bekerfinale tegen Antwerp. Voorin viel de keuze op het duo De Ketelaere-Badji - Okereke speelde nogal atypisch op de rechterflank. Blauw-zwart speelde voor het eerst in de oefencampagne in het eigen Jan Breydelstadion, dat op de entourage van beide ploegen na nogal onwennig leeg was. Lille kwam met een stevige ploeg aan de aftrap - op drie à vier spelers na koos coach Galtier voor zijn basiself.

Club speelde geen slechte, maar ook geen overtuigende eerste helft. Hoogtepunt was de goal van Rits in de 11de minuut - de middenvelder werkte de afvallende bal na hoekschop van dichtbij met een omhaal tegen de touwen. Na de beste collectieve aanval uit de eerste helft liet Okereke voorbij het halfuur een unieke kans op de 2-0 onbenut. Lille had het veldoverwicht, maar kon slechts één keer dreigen. In de beginfase reageerde Mignolet gepast op een goeie kopbal na hoekschop - verder konden de Fransen nauwelijks dreigen.

De eerste kans na de rust was opnieuw voor Club. Okereke bediende Badji met een slim steekballetje, maar de spits legde de bal tegen de paal. Blauw-zwart was beter dan in de eerste helft - minder slordig en veel dominanter. Voorbij het uur haalde Clement een verdienstelijke Badji naar de kant - de Senegalees mag zich stilaan rijk rekenen wat een basisplaats in de bekerfinale betreft. Bij Lille werd nagenoeg de ganse (basis)ploeg vervangen door een pak invallers, wat Club perspectieven bood voor het slothalfuur.

Blauw-zwart hield de controle, De Ketelaere vond na knap samenspel met Vormer de bezoekende doelman op zijn weg. Opvallende wissel een kwartier voor inrukken: de herstelde Dennis maakte voor de tweede keer in de oefencampagne zijn opwachting. Kort na zijn invalbeurt was de Nigeriaan meteen beslissend met een assist op Schrijvers, die net als woensdag tegen Deinze scoorde. Goed voor het vertrouwen van de Limburger, die met een harde trap in het dak van het doel de wedstrijd besliste. Krmencik kende minder geluk - oog in oog met Maignan liet hij opnieuw na zijn eerste voor Club te scoren. Lille kwam al helemaal niet meer in de buurt van Mignolet - blauw-zwart speelde de wedstrijd rustig uit en doet zo toch wat vertrouwen op in de loop van de bekerfinale. Als deze week ook nog eens Mata, Deli en Diatta volledig fit geraken, mogen de Bruggelingen goeie hoop koesteren op een nieuwe hoofdprijs.

Club Brugge - Lille 2-0

Doelpunten: 11’ Rits (1-0), 78’ Schrijvers (2-0)

Club Brugge: Mignolet; Kossounou, Mechele, Ricca (61’ Balanta); Okereke (74’ Dennis), Rits, Vormer, Vanaken, Sobol; De Ketelaere (74’ Schrijvers), Badji (62’ Krmencik)



