Club en Eupen opnieuw in Qatar, de rest vooral in Spanje: enkel Kortrijk kiest niet voor buitenlandse stage TTV

03 januari 2020

04u30 0 Voetbal Back to work! Met Moeskroen op kop trekken al onze clubs - met uitzondering van KV Kortrijk - op winterstage richting de zon. Les Hurlus vertrekken vandaag, KV Oostende straks als laatste op 8 januari. Hier vindt u een overzicht van hun plannen.

Met wat geluk meer dan 20 graden, een mooie omgeving en een relax sfeertje. Het voetbalcircus verhuist deze week naar Spanje, Malta of Qatar, waar de basis gelegd wordt voor de terugronde. Oefenwedstrijdjes worden afgehaspeld, nieuwe gezichten duiken links en rechts op en er is de traditionele teambuilding. De klassieke winterstage onder een deugddoend winterzonnetje moet de clubs nieuwe energie geven - enkel KV Kortrijk gelooft niet in een tijdelijke verhuis naar het buitenland.

Epicentrum van de winterstages zijn de Spaanse provincies Murcia en Valencia. Van Benidorm of Oliva tot in Pinatar en Campoamor - maar liefst 9 van de 16 eersteklassers trekken naar de Costa Blanca, daar waar veel van hen elkaar in de Pinatar Arena tegen het lijf zullen lopen. Anderlecht bijvoorbeeld, dat voor het tweede jaar op rij naar het kuststadje San Pedro del Pinatar afzakt. Paars-wit vertrekt zondag voor één week naar Spanje, waar het alvast één oefenwedstrijd afwerkt tegen het Schotse Livingston op 11 januari. Die dag wordt er nog een tweede oefengalop gespeeld waarvan de tegenstander nog niet bekend is. Anderlecht zal er ongetwijfeld ook Waasland-Beveren en STVV aan het werk zien, die eveneens in Pinatar verblijven. Ietsje noordelijker vonden Van Wijk en KVO in Campoamor onderdak - de kustploeg vertrekt als laatste op 8 januari en keert pas de 14de terug, vier dagen voor de match tegen Waasland-Beveren.

Nog vlakbij vertoeft Antwerp, dat eveneens zondag vertrekt. Bij de Great Old wordt pas morgen beslist wie straks meereist - onder hen alvast Haroun (armbreuk) en mogelijk nieuwkomer Ava Dongo, die eerstdaags afreist uit Congo. Nog in Spanje trekken topclubs KRC Genk en AA Gent naar hun vertrouwde stageoorden in respectievelijk Benidorm en Oliva. Gent krijgt daar het gezelschap van KV Mechelen. Ook Charleroi (Valencia) en Moeskroen (Cadiz) kozen voor de Spaanse zon, terwijl Standard en Zulte Waregem elkaar vergezellen in Marbella. De Rouches vertrekken zonder Goreux en Pocognoli en spelen de mooiste oefenmatch van al onze clubs: tegen Borussia Dortmund.

Geen Spanje, wél Qatar dus voor Club Brugge, dat ook op zijn beurt met Ajax en PSV twee topclubs ontmoet. Vandaag moet blijken wie wel en niet meereist bij blauw-zwart, dat voor de tweede keer op rij naar het Midden-Oosten trekt. Club zal er naast de Nederlandse topclubs ook Eupen tegen het lijf lopen, eigendom van de Qatarese investeringsgroep Aspire. Cercle Brugge ten slotte trekt na een eerdere stage in Cyprus deze keer naar Malta.