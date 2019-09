Christophe Henrotay aangehouden: onder meer drie luxewagens en zeven miljoen euro in beslag genomen Cédric Maes

11 september 2019

17u46 32

Christophe Henrotay en Christophe Cheniaux, zijn rechterhand, zijn allebei aangehouden. Dat nieuws werd ons zopas bevestigd. Drie luxewagens, waaronder een Porsche en een Ferrari, 7 miljoen euro en twee appartementen in het Prinsdom werden in beslag genomen. Omdat Monaco geen lid is van de Europese Unie, moet het Belgisch gerecht officieel de uitlevering aan ons land aanvragen. Dat kan op papier tot 40 dagen duren, maar verwacht wordt dat het eerstdaags het geval zal zijn.

