Chinese eersteklasser Wuhan Zall keert na anderhalve maand in Spanje terug naar eigen land: “Het is beter in China”

Bron: Belga 0 Coronacrisis Na anderhalve maand zit de stage van de Chinese eersteklasser Wuhan Zall in het Zuid-Spaanse San Roque erop. Het team van de Spaanse coach José Gonzalez keerde zaterdag terug naar Wuhan, de stad waar het coronavirus als eerste uitbrak.

Wuhan Zall streek op 29 januari neer in Andalusië om de Chinese Super League voor te bereiden, die oorspronkelijk op 22 februari zou beginnen. De Chinese club wilde half februari terugkeren naar Wuhan, maar dat kon niet meer omdat het coronavirus er toen net zijn hoogtepunt bereikte. Half maart is Spanje echter zwaar getroffen door het virus en keert het team alsnog terug naar China.

Na onze terugkeer in China moeten we eerst nog twee weken in quarantaine gaan Coach José Gonzalez

"Het is beter in China nu", reageerde coach Gonzalez bij AP. "We keren echter niet terug omdat de situatie nu in Spanje verslechtert. We keren terug omdat de Chinese competitie waarschijnlijk begin mei zal starten en wij na onze terugkeer in China eerst nog twee weken in quarantaine gaan. Het was dus belangrijk nu zo snel mogelijk terug te gaan."

Wuhan Zall, dat eind februari in haar noodsituatie nog verrassend drievoudig Europa League-winnaar Daniel Carriço kon verleiden de overstap te maken van Sevilla, was de voorbije weken tot een spookteam verworden. Bij aankomst in Spanje eind januari testte iedereen negatief op het coronavirus, want voordien had de ploeg al een stage in Guangzhou achter de rug, op meer dan duizend kilometer van Wuhan. Maar toch werd het team gemeden. Tegenstanders in oefenwedstrijden gaven forfait, waardoor enkel getraind werd.

Wuhan was het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Meer dan 145.000 mensen raakten besmet, zo'n 5.400 personen stierven.

