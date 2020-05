Chaos dreigt bij UEFA door Engelse quarantainemaatregel KDZ

20 mei 2020

Zes voetballers of medewerkers van clubs uit de Premier League hebben positief getest op Covid-19. De Premier League testte zondag en maandag liefst 748 voetballers en medewerkers van de beste Engelse clubs. De zes positieve gevallen zijn verdeeld over drie clubs. Zij moeten minimaal een week in quarantaine.

Bovendien wil de overheid in het Verenigd Koninkrijk de quarantainemaatregel mogelijk uitbreiden naar iedereen die een voet zet op Brits grondgebied. Dat zou voor chaos zorgen bij de UEFA, die nog steeds hoopt om het vervolg van de Champions League en de Europa League af te werken. Manchester City en Chelsea zijn nog actief in de Champions League, Manchester United en Wolverhampton komen nog uit in de Europa League. Hun tegenstanders zouden dus eerst twee weken in quarantaine moeten. Onbegonnen werk. Ook de F1 Grand Prix in Silverstone zou door deze maatregel in het gedrang kunnen komen.

De clubs uit de Premier League mogen sinds gisteren weer trainen, onder strikte voorschriften. De competitie wordt mogelijk vanaf 19 juni uitgespeeld.

