Zidane over de blessure van Hazard: “Ik zie in zijn ogen dat hij ongelukkig is, dit is zwaar voor hem” SK/MXG

25 februari 2020

13u51 2 Champions League Morgen speelt Real Madrid tegen Manchester City in de achtste finales van de Champions League. Op de persbabbel voor de wedstrijd kreeg trainer Zinédine Zidane al snel een vraag over de toestand van Eden Hazard. Die liep afgelopen weekend een breukje op in z’n enkel waardoor hij zeker twee maanden buiten strijd is. “Het is zwaar voor Eden, hij wilde spelen en belangrijk zijn voor de ploeg. Dit komt op een slecht moment”, klonk het bij Zidane.

Zidane kreeg de vraag of de dokters in november al niet hadden moeten opereren, toen Hazard zich voor de eerste keer blesseerde. “Ik ben geen dokter en dus niet in de positie om daarover te oordelen. De mensen die Hazard behandeld hebben zijn professioneel en competent. Ik ben niet de juiste persoon om te zeggen wat wel en wat niet had moeten gebeuren”, antwoordde Zidane. “Maar Eden wil spelen. Ik zie in zijn ogen dat hij ongelukkig is. Hij is slecht. Al een paar dagen. Je kunt je inbeelden hoe hij zich voelt”, voegde Zidane er meteen aan toe.

Hoe dan ook moet Real het morgen tegen City opnieuw zonder Hazard zien te rooien. “Natuurlijk komt dit op een slecht moment. Eden was blij dat hij opnieuw kon spelen. Zeker na drie maanden. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren.”, zei Zidane nog. “Maar ik hoop dat als hij terugkomt hij 100% fit is. Dat wil hij en dat willen wij ook. Voorlopig is het wel zwaar voor hem”, sloot de Franse trainer van Real af.