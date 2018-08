Waarom België maar beter vijf teams in Europese poules heeft VDVJ

07u13 5 Champions League & Europa League Hoe meer zielen, hoe meer zekerheid op behoud van de Europese tickets. Waarom de Belgische clubs zich maar beter met vijf voor de poules kwalificeren.

Trekt ons land met een 'Full House' Europa in? De kans is groot, als AA Gent overeind blijft in Bordeaux. Andere Belgische clubs duimen maar beter mee voor de Buffalo's. De Europese coëfficient kan namelijk een duwtje gebruiken. Zeker na de armzalige Europese oogst vorig seizoen. Toen haalde zowel Club, Gent als Oostende de poules niet. Anderlecht stelde teleur in de Champions League, terwijl Zulte Waregem als enige op zijn waarde presteerde in de Europa League. Ons land sprokkelde zo amper 2,600 punten voor de coëfficient. Ter vergelijking: in het successeizoen 2016-2017 waren dat er nog 12,500.

Doel: in top 10 blijven

Door het overgangsjaar passeerde Oekraïne ons land op de UEFA-ranglijst. Geen nood: ook op de huidige negende plek blijft België verzekerd van dezelfde Europese toegangstickets. Pas als er nog een positie achteruit gegaan wordt, zou dat (beperkte) gevolgen hebben. Want dan moet de vicekampioen een extra voorronde in de Champions League afwerken. De kloof met Turkije bedraagt evenwel een comfortabele 3,700 punten. Bovendien moeten we ons pas vanaf de elfde plaats écht zorgen maken, want dan verliest de landskampioen zijn rechtstreeks CL-ticket. Al moet het vreemd lopen wil Oostenrijk - 7,950 punten achterstand - ons snel passeren.

Met het oog op de toekomst zijn er straks maar beter vijf Belgische clubs actief. Zeker omdat zo de dichtste concurrenten sowieso minstens één ijzer minder in het vuur hebben om punten te sprokkelen. Portugal (maximaal drie clubs in poules, twee teams uitgeschakeld), Oekraïne (maximaal vier, één al uitgeschakeld), Turkije (maximaal vier, één al uitgeschakeld) en Oostenrijk (maximaal twee, drie al uitgeschakeld) zagen allemaal al teams sneuvelen. Kortom: een uitgelezen kans om dat mindere seizoen uit te wissen.