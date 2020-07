VTM-analist Gilles De Bilde kijkt in zijn glazen bol voor Final 8 Champions League: “PSG heeft geen volwaardige wedstrijd in de benen” Redactie

10 juli 2020

15u51 2 Champions League De kaarten zijn geschud. De ploegen die in augustus nog in actie komen in de Champions League, weten waar ze aan toe zijn. Onze analist Gilles De Bilde wikt en weegt de kansen van de overgebleven teams. “Je kan op dit moment niet naast Bayern München kijken.”

Kwartfinales: “Atalanta schakelt PSG uit”



De Bilde ziet het dit seizoen weer niet gebeuren voor de supersterren van Paris Saint-Germain. “De Franse competitie ligt al een hele tijd stil en is ook niet herbegonnen, dus PSG heeft geen volwaardige wedstrijd in de benen. Toch altijd een nadeel, zeker tegen een ploeg als Atalanta, een team dat heel vaak scoort en misschien wel het attractiefste voetbal van het moment brengt.”

Halve finales: “In Europa is Bayern dé ploeg in vorm”



In de halve finales verwacht de VTM-analist een clash tussen Manchester City en Bayern München. “Een fantastische affiche. Twee ploegen met veel aanvallende kwaliteiten. City is niet optimaal uit de coronabreak gekomen, ook een keer verrassend verloren (tegen Southampton, red.). Op dit moment kan je niet naast Bayern. Wat mij betreft zijn zij dé ploeg in vorm in Europa. Zij stoten volgens mij door naar de finale.”

Finale: “Het betere voetbal haalt het”



De Bilde voorspelt een finale tussen Atlético Madrid en Bayern München. “Een clash tussen Diego Simeone en Hansi Flick. Twee totaal verschillende stijlen en ik hoop - en denk - dat het betere voetbal het zal halen. De Duitsers worden in mijn ogen de winnaar van deze speciale editie van de Champions League.”

POLL: Wie wint volgens u de Champions League?

Poll Wie wint de Champions League 2019-2020? Bayern München

Juventus

Atalanta

PSG

Leipzig

Atlético Madrid

Real Madrid

Barcelona

Napoli

Manchester City Bayern München 25%

Juventus 8%

Atalanta 5%

PSG 5%

Leipzig 2%

Atlético Madrid 2%

Real Madrid 20%

Barcelona 10%

Napoli 3%

Manchester City 20%

