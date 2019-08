VOORRONDES. Dudelange van Emilio Ferrera naar play-offronde Europa League Redactie

13 augustus 2019

20u37

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

CHAMPIONS LEAGUE

Rosenborg zet Maribor makkelijk opzij

Het Noorse Rosenborg heeft het Sloveense Maribor makkelijk opzij gezet. In de terugmatch werd het 3-1. Maribor kwam nochtans op voorsprong, maar via Soederland en Konradsen (2x) gin Rosenborg erop en erover. In de heenmatch eindigde het eveneens op 1-3 in het voordeel van Rosenborg.

APOEL Nicosia stap dichter bij Champions League na winst van Qarabag

De Cypriotische kampioen APOEL Nicosia heeft Qarabag uit Azerbeidzjan verslagen met 0-2. Het stoot zo door naar de play-offronde van de Champions League. De Vincenti scoorde van op de stip, Matic verdubbelde de voorsprong. Almeida pakte in de slotfase namens de thuisploeg twee keer geel. In de heenmatch was Qarabag nog gaan winnen in Nicosia met 1-2.

EUROPA LEAGUE

Dudelange van coach Ferrera stoot door naar play-offronde Europa League

Dudelange heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de play-offronde van de Europa League. De Luxemburgse ploeg van coach Emilio Ferrera klopte in Tallinn het Estse Kalju in de return met 0-1, nadat de heenmatch in Dudelange met 3-1 gewonnen was.

De opdracht van Dudelange werd in de 35e minuut een pak makkelijker, nadat Kalju wegens een rode kaart voor Khomutov herleid werd tot tien spelers. Sinani zette na de pauze de puntjes op de i door voor de Luxemburgers te scoren. Ferrera had in de Estse hoofdstad een basisplaats in petto voor de Belgen Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari en Charles Morren. Sabir Bougrine kwam in de 78ste minuut tussen de lijnen.

In de laatste ronde voor de groepsfase van de Europa League neemt Dudelange het op tegen de winnaar van het duel tussen het Armeense Ararat en het Georgische Saburtalo Tbilisi. De Luxemburgers werden in de eerste voorronde van de Champions League door het Maltese Valletta uitgeschakeld, maar opgevist in de kwalificaties van de Europa League. Ook vorig jaar haalden ze de poules van de Europa League.