VOORRONDES. Antwerp treft Viktoria Plzen in derde voorronde Europa League - Geen PSV in groepsfase Champions League Redactie

30 juli 2019

22u32

Bron: Belga 4

Olympiakos verslaat Plzen, dat Antwerp treft in derde voorronde EL

Het Griekse Olympiakos Piraeus heeft dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League met 4-0 gewonnen van het Tsjechische Plzen. De heenwedstrijd eindigde op 0-0, Olympiakos stoot dus door. Plzen wordt opgevist in de derde voorronde van de Europa League en treft daarin Antwerp.

De Griekse doelpunten waren dinsdag afkomstig van Guilherme, Miguel Guerrero en Ruben Semedo, met tussendoor een owngoal van Radim Reznik. Patrik Hrosovsky, die eind augustus naar Genk verkast, speelde bij Pilsen de hele wedstrijd en droeg ook de aanvoerdersband. Olympiakos neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Turkse Basaksehir.

Antwerp, dat al zijn Europese thuiswedstrijden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zal afwerken, treft op 8 en 15 augustus Viktoria Pilsen.

PSV sneuvelt in tweede voorronde tegen Basel

FC Basel heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De Zwitsers klopten dinsdag in de return van de tweede voorronde PSV met 2-1, nadat de heenwedstrijd in Eindhoven op 3-2 was geëindigd. Bazel stoot dus door op basis van uitdoelpunten.

Cömert zette het St. Jakob-Park snel in lichterlaaie met de 1-0, maar Bruma bracht PSV met een knappe kopbal weer in de wedstrijd. De Nederlander Van Wolfswinkel schonk Basel in de tweede helft alsnog de zege en kwalificatie. De Zwitsers nemen het in de derde voorronde op tegen het Oostenrijkse LASK. PSV, vorig jaar runner-up in de Eredivisie achter kampioen Ajax, gaat nu verder in de Europa League, waar het instroomt in de derde kwalificatieronde.

Dinamo Zabreb treft Ferencvaros in derde voorronde

Ook het Kroatische Dinamo Zagreb stoot door, na een nieuwe zege (3-0) tegen Saburtalo. Dinamo, dat de heenmatch in Georgië al met 0-2 gewonnen had, kijkt in de volgende voorronde Ferencvaros in de ogen. De Hongaren hadden, na een 3-1 overwinning in de heenpartij, in de return genoeg aan een 1-1 draw tegen Valletta uit Malta.

Celtic van Boli Bolingoli staat in derde voorronde

Celtic Glasgow heeft dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League met 0-2 gewonnen bij het Estse Kalju. De Schotten wonnen thuis al de heenwedstrijd met 5-0. Boli Bolingoli speelde de hele wedstrijd op linksachter bij Celtic.

Met een owngoal opende Aleksandr Kulinits (10.) al vroeg de score in Talinn. Diep in het slot maakte Marian Shved (90+3.) er nog 0-2 van. In de andere wedstrijden die om 18 uur begonnen won Apoel met 3-0 van Sutjeska, ook Cluj stoot door naar een 2-2 gelijkspel bij Maccabi Tel Aviv.

Dudelange van coach Emilio Ferrera naar derde ronde Europa League

In de tweede voorronde van de Europa League plaatste het Luxemburgse Dudelange van coach Emilio Ferrera zich voor de derde ronde na een 1-1 gelijkspel tegen het Macedonische Shkendija. De heenwedstrijd hadden de Luxemburgers met 1-2 gewonnen. Met Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari en Charles Morren stonden er drie Belgen in de basiself van Dudelange.