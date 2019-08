VOORRONDES. Ajax stoot door na felbevochten zege tegen PAOK - Cluj verrast Celtic - Krasnodar wipt Porto Redactie

13 augustus 2019

22u38

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, ANP 0

CHAMPIONS LEAGUE

Ajax na zege op PAOK naar play-offs CL

Ajax heeft zich na veel moeite kunnen plaatsen voor de play-offronde voor de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag boekte in de Johan Cruijff ArenA een zwaarbevochten zege tegen het Griekse PAOK: 3-2. Dat was voldoende na het gelijkspel van vorige week in Thessaloniki (2-2).

Diego Biseswar schoot PAOK, waar ex-AA Gentmiddenvelder Anderson Esiti aan de aftrap stond, in de 23ste minuut op voorsprong. Ajax kwam net voor de rust op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Dusan Tadic. De aanvoerder uit Servië revancheerde zich daarmee enigszins voor de penalty die hij in de 32ste minuut miste. Nicolás Tagliafico kopte Ajax in de slotfase op 2-1, waarna Tadic in de 85ste minuut opnieuw een strafschop benutte. In de blessuretijd werd het nog even spannend toen Biseswar de 3-2 binnenschoot.

APOEL Nicosia is de laatste tegenstander van Ajax op weg naar de groepsfase van de Champions League. De club uit Amsterdam begint het tweeluik met de club uit Cyprus volgende week met een uitwedstrijd.

Porto gewipt door Krasnodar

De grootse verrassing van de avond viel te noteren in Porto. Krasnodar, waar ex-Anderlechtverdediger Uros Spajic een hele wedstrijd speelde, zegevierde in het Estádio do Dragão met 2-3. De Russen winnen zo op basis van aantal uitdoelpunten - in de heenmatch werd het 0-1 voor Porto. Vanavond zetten Vilhena en Suleymanov (2x) Krasnodar na een dik halfuur spelen op een 0-3-voorsprong. Na de pauze vocht Porto terug, via Luis en Dias kwam het terug tot 2-3, maar dat volstond niet. Krasnodar mag naar de play-offronde. Porto heeft met de Europa League een vangnet.

Cluj verrast tegen Schots kampioen Celtic

CFR Cluj ging zowaar winnen in Celtic Park met 3-4 en stoot door naar de play-offronde van de Champions League. Nadat de heenmatch in Roemenië op 1-1 was geëindigd, hadden de Schotten een mooie uitgangspositie. Maar die ze gaven toch nog uit handen. Deac zette de bezoekers snel op voorsprong, Forrest en Edourd brachten Celtic nog voor het uur op voorsprong. Wat volgde was een rollercoaster in het laatste kwartier. Omrani scoorde nog twee keer - tussendoor kon ook Christie zijn doelpuntje meepikken. Tucudean gaf Celtic uiteindelijk het genadeschot.

Rode Ster door na onwaarschijnlijke penaltyreeks tegen Kopenhagen

Onwaarschijnlijke wedstrijd in Kopenhagen. Na de heenmatch (1-1) kregen we een spektakelmatch te zien. Boakye opende de score voor de bezoekers, Kopenhagen kwam op gelijke hoogte via N’Doye en we kregen verlengingen. Maar dat was niet het opvallendste. Ref Mazeika moest liefst 11 gele kaarten trekken, waaronder uiteindelijk twee rode prenten langs beide kanten. En zelfs daar stopte het niet. In de penaltyreeks hielden beide ploegen elkaar zolang in evenwicht dat zelfs de doelmannen een elfmeter moesten trappen - ze scoorden allebei. Na elf strafschoppen langs beide kanten trok Rode Ster uiteindelijk aan het langste eind.

Olympiakos haalt het van Başakşehir

Felle strijd in de Balkan tussen Olympiakos en Istanbul Başakşehir. De Grieken haalden het van de Turken met 2-0. Semedo en Valbuena maakten het verschik in de tweede helft. Olympiakos won vorig week ook al de heenmatch.

Dynamo Zagreb heeft geen kind aan Ferencvaros

Dynamo Zagreb heeft uitgehaald op het veld van Ferencvaros uit Hongarije. Onder leiding van doelpuntenmakers Ademi, Petkovic, Olmo en Gojak werd het 0-4. De heenmatch eindigde op een 1-1-gelijkspel, Zagreb stoot dus door naar de play-offronde.

Rosenborg zet Maribor makkelijk opzij

Het Noorse Rosenborg heeft het Sloveense Maribor makkelijk opzij gezet. In de terugmatch werd het 3-1. Maribor kwam nochtans op voorsprong, maar via Soederland en Konradsen (2x) gin Rosenborg erop en erover. In de heenmatch eindigde het eveneens op 1-3 in het voordeel van Rosenborg.

APOEL Nicosia stap dichter bij Champions League na winst van Qarabag

De Cypriotische kampioen APOEL Nicosia heeft Qarabag uit Azerbeidzjan verslagen met 0-2. Het stoot zo door naar de play-offronde van de Champions League. De Vincenti scoorde van op de stip, Matic verdubbelde de voorsprong. Almeida pakte in de slotfase namens de thuisploeg twee keer geel. In de heenmatch was Qarabag nog gaan winnen in Nicosia met 1-2.

EUROPA LEAGUE

Dudelange van coach Ferrera stoot door naar play-offronde Europa League

Dudelange heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de play-offronde van de Europa League. De Luxemburgse ploeg van coach Emilio Ferrera klopte in Tallinn het Estse Kalju in de return met 0-1, nadat de heenmatch in Dudelange met 3-1 gewonnen was.

De opdracht van Dudelange werd in de 35e minuut een pak makkelijker, nadat Kalju wegens een rode kaart voor Khomutov herleid werd tot tien spelers. Sinani zette na de pauze de puntjes op de i door voor de Luxemburgers te scoren. Ferrera had in de Estse hoofdstad een basisplaats in petto voor de Belgen Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari en Charles Morren. Sabir Bougrine kwam in de 78ste minuut tussen de lijnen.

In de laatste ronde voor de groepsfase van de Europa League neemt Dudelange het op tegen de winnaar van het duel tussen het Armeense Ararat en het Georgische Saburtalo Tbilisi. De Luxemburgers werden in de eerste voorronde van de Champions League door het Maltese Valletta uitgeschakeld, maar opgevist in de kwalificaties van de Europa League. Ook vorig jaar haalden ze de poules van de Europa League.

Linfield wint van Sutjeska

Het duel der onbekenden tussen het Noord-Ierse Linfield en het Montenegrijnse Sitjeska is geëindigd op 3-2. Linfield won eerder de heenmatch met 2-1 en heeft zich verzekerd van een plaats in de play-offronde van de Europa League.

Dundalk in eigen huis ten onder tegen Bratislava

Dundalk heeft zich in eigen huis niet kunnen kwalificeren voor de volgende voorronde. Het verloor met 1-3 van Bratislava.