Voormalig technisch directeur van l'OM Gunter Jacob: “Marseille zal te klein zijn als ze de finale halen” Kjell Doms

26 april 2018

11u44 0 Champions League & Europa League De Vélodrome maakt zich op voor een grote Europese avond. Olympique Marseille kan vanavond een belangrijke stap zetten richting finale van de Europa League. Gunter Jacob, ex-technisch directeur van l’OM, wikt en weegt de kansen van zijn ex-club. “Als ze de finale halen is Marseille te klein.”

Nadat Olympique Marseille zich in de kwartfinales ontdeed van Red Bull Leipzig komt vanavond dat andere Red Bull uit Salzburg op bezoek. “Marseille is favoriet tegen het zwakke broertje in de halve finales”, vindt Gunter Jacob. “In de heksenketel die het ongetwijfeld wordt moet Marseille vanavond al het verschil proberen te maken.” Zijn passage als TD bij de Zuid-Franse club was kort, maar Jacob blijft Marseille een warm hart toedragen. “Nergens is de verbondenheid tussen club en stad zo groot”, gaat hij verder. “l’OM ís Marseille. De supporters zijn altijd passioneel. Als het goed gaat én als het slecht gaat. In Frankrijk kijken ze een beetje neer op de Europa League, zeker in de poulefase, maar nu begint het echt te leven. Die finale van de Europa League halen is van gigantisch belang voor Marseille.”

Vooral omdat het in de eigen competitie alsmaar moeilijker wordt om een prijs te pakken. “Het is voor Marseille bijna onbegonnen werk om de hegemonie van PSG te doorbreken, mocht dat al lukken dan staat ook Monaco nog een trapje hoger. Dit is daarom een geweldige kans om uit de schaduw van de Parijzenaars te treden, het zou alles en iedereen een geweldige boost geven in Marseille.”

"Flo'ke is een schitterende gast"

In 2005 en 2006 won Marseille de Intertoto Cup, de grootste Europese triomf beleefden ze in 1993 toen ze - onder leiding van Raymond Goethals - de Champions League wonnen. Op 16 mei, in Lyon nota bene, hopen ze eindelijk een nieuwe Europese trofee aan hun palmares toe te voegen. Vanavond in de heenwedstrijd kijkt Jacob vooral uit naar Florian Thauvin. “‘Flo’ke is één van de laatste spelers die ik naar Marseille gehaald heb. Een schitterende gast, zowel op als naast het veld. Ik hoop dat hij zijn duivels kan ontbinden en Marseille naar de finale kan loodsen.”