Vier Europese finalisten uit hetzelfde land: primeur die voor Spanje leek voorbestemd, gaat naar Engeland

10 mei 2019

12u10 0 Buitenlands voetbal Voor het eerst in de geschiedenis spelen vier clubs uit hetzelfde land de twee finales van de Europese bekertoernooien. Spanje leek de voorbije jaren voorbestemd om het unicum te realiseren, maar het is Engeland dat met de primeur gaat lopen. Tottenham en Liverpool treffen elkaar in de finale van de Champions League, Arsenal en Chelsea strijden om de Europa League.

Twintig jaar geleden, op 19 mei 1999, won Lazio Roma de laatste editie van Europacup II. Het toernooi met de bekerwinnaars ging nadien op in de UEFA Cup - vanaf 2009 zou het als Europa League door het leven gaan. Tot gisteren gebeurde het in die twintig jaar geen enkele keer dat de vier finalisten van de twee Europese bekertoernooien uit hetzelfde land kwamen. Van de landen uit de top-5 competities kwamen Duitsland, Italië en Frankrijk nooit verder dan twee Europese finalisten in hetzelfde seizoen. Spanje was er met drie finalisten wel een paar keer dicht bij.

2014: Real - Atletico (finale CL), Sevilla - Benfica (finale EL)

In 2014 kreeg de Champions League een Spaanse finale. Thibaut Courtois en Toby Alderweireld leken het met Atletico te gaan halen, tot Sergio Ramos diep in de extra tijd Real langszij bracht. In de verlengingen stond op de ‘Koninklijke’ geen maat: 4-1. Datzelfde jaar bereikte Sevilla de finale van de Europa League. Benfica moest er na strafschoppen aan geloven. In de halve finale hadden de Andalusiërs met Valencia een ander Spaans team uitgeschakeld. Mits beide clubs bij de loting voor de halve finale uit elkaar waren gehouden, was Spanje mogelijk dan al met de primeur van vier Europese finalisten gaan lopen.

2016: Real - Atletico (finale CL), Sevilla - Liverpool (finale EL)

In 2016 beleefde de Champions League-finale een remake van de Madrileense derby. Ondanks een goal van Yannick Carrasco toonde Real zich wéér te sterk voor Atletico. Na 120 minuten stond het 1-1. Juanfran miste als enige in de penaltyreeks, Ronaldo schoot Real naar zijn elfde ‘Beker met de Grote Oren’. Over naar de Europa League, waar ‘vaste klant’ Sevilla - vijf Europa League-trofeeën in tien jaar tijd alsjeblief - in de finale Liverpool aftroefde (3-1). Opnieuw drie Spaanse finalisten dus, maar géén vier. Het had nochtans gekund, ware het niet dat Villarreal in de halve finale sneuvelde tegen Liverpool.

2019: Tottenham - Liverpool (finale CL), Arsenal - Chelsea (finale EL)

Het was wachten tot 2019 voor een land de primeur van vier Europese finalisten wegkaapte. Opmerkelijk is het dat die is voorbestemd voor Engeland, want de Engelse clubs toonden zich de voorbije twintig jaar niet bepaald de beste leerling van de klas. Ten bewijze: slechts zeven finalisten sinds 2000 in de Europa League, waarbij dan nog de one hit wonders Fulham en Middlesbrough, negen in de Champions League. Met bij die laatste de bedenking dat sinds 2010 enkel Manchester United (2011), Chelsea (2012) en Liverpool (2018) tot de laatste dans meededen op het kampioenenbal.

En nu dus vier Engelse finalisten in beide Europese bekertoernooien: Tottenham en Liverpool in de Champions League na een straffe comeback in de halve finale, Arsenal en Chelsea in de Europa League. Het moet wat meezitten natuurlijk, op het veld en bij de loting, maar het is een primeur die ze de Premier League niet meer kunnen afpakken.