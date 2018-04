Veelbesproken strafschop kost Juventus wel héél veel geld Philippe Ghysens

13 april 2018

09u12

Ook dit jaar zal Juventus dus de Champions League niet winnen. En het financiële plaatje zal heel wat minder rooskleurig zijn dan vorig seizoen, toen Juve 109 miljoen euro overhield aan het kampioenenbal. De Italianen lopen tot 32,5 miljoen mis.

Het missen van een ticket voor de halve finale van de Champions League scheelt een slok op een borrel voor de club uit Turijn. De juiste bedragen worden door de UEFA pas na het seizoen bekendgemaakt. Maar volgens schattingen zou winst in de kwartfinale tegen Real 5,5 miljoen hebben opgeleverd. Als Juve ook de halve finale zou overleven, kwam daar nog eens 7 miljoen bij. Winst in de finale is goed voor 16 miljoen, verlies levert ook nog 11 miljoen op. In het beste geval zou het verdere parcours nog 28,5 miljoen euro hebben opgeleverd.

Europese Supercup

Maar dat is niet alles. De winnaar van de Champions League mag ook de Europese Super Cup spelen tegen de winnaar van de Europa League. Winst in die match is goed voor 4 miljoen euro. Doordat het Europese avontuur nu ten einde is, mist Juventus ook de inkomsten van de ticketverkoop voor de halve finale tuis en eventueel het aandeel in die van de finale in Kiev.

Op sponsorcontracten en televisierechten heeft de uitschakeling geen effect, omdat die voor de hele CL-campagne worden vastgelegd. Zo inde Juventus vorig seizoen 53 miljoen euro aan televisiegelden.