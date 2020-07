Vandaag loting voor ‘Final 8' Champions League en Europa League, waarvoor “tot nader order” geen publiek wordt toegelaten YP

10 juli 2020

06u13 0 Champions League Vanmiddag staan op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon de lotingen voor de eindrondes in de Champions League (vanaf 12u) en de Europa League (vanaf 13u) op het programma. Beide competities werden in maart stopgezet door de wereldwijde coronacrisis en worden volgende maand afgewerkt in een onuitgegeven ‘Final 8’. Zonder publiek.

De Champions League wordt gespeeld in Lissabon, vier Duitse steden (Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen) ontvangen de Europa League. Ondanks een hernieuwde lockdown in Lissabon heeft de UEFA voorlopig geen plan B voor de Portugese hoofdstad, indien de pandemie er nog aan kracht zou winnen.

Alle confrontaties zullen vanaf de kwartfinales in één duel worden afgewerkt, terwijl de UEFA gisteren al besliste dat de nog resterende terugwedstrijden van de achtste finales zowel in de Champions League als in de Europa League worden gespeeld in de stadions van de respectievelijke thuisploegen.

Kevin De Bruyne en Manchester City ontvangen zo bijvoorbeeld Thibaut Courtois, Eden Hazard en Real Madrid in het eigen Etihad Stadium. Kunnen de wedstrijden niet in eigen huis doorgaan, dan zoekt de Europese voetbalbond een oplossing. De UEFA besliste gisteravond dat er “tot nader order” geen toeschouwers zullen worden toegelaten.

Lees ook:

Rechtstreekse uitschakeling vanaf kwartfinales Champions en Europa League, ook voorrondes voor Belgische ploegen gaan over één wedstrijd