Van "Cristiano wint de hemel" tot "een beest": buitenlandse pers komt superlatieven tekort om kunstwerk Ronaldo te beschrijven TLB

04 april 2018

07u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League & Europa League De geweldige omhaal van Cristiano zindert na. 'CR7' pakte gisteravond in minuut 64 in het Juventus Stadium uit met een zelden geziene combinatie van atletisch vermogen, doelgerichtheid, en flair. Smullen geblazen, dus. En dat gold ook voor de buitenlandse pers. Zij kwamen superlatieven tekort om de fantastische retro te beschrijven. Een overzicht:

Marca: "Cristiano wint de hemel"

Bij de Real-gezinde Spaanse krant Marca wisten ze wel raad met de parel van Ronaldo. De lezers van het medium kregen een overvloed aan artikels en een knappe frontpagina waarop dé actie van de avond knap werd getoond. "Cristiano Ronaldo scoorde met een omhaal in het Juventus Stadium, iets waar hij al lang naar hunkert. De setting was idyllisch en Ronaldo kreeg zelfs applaus van het thuispubliek en van Gianluigi Buffon, een van de beste doelmannen uit de geschiedenis van het voetbal. Cristiano heeft de hemel gewonnen."

L'Equipe: "Op een andere planeet"

Ook bij de toonaangevende Franse sportkrant L'Equipe keken ze zich de ogen uit. "Ronaldo scoorde al na drie minuten, maar het echte meesterwerk was net voorbij het uur te bezichtigen. Ronaldo lanceerde zichzelf in de lucht en pakte dan uit met een wonderbaarlijk gebaar. Buffon kon alleen maar naar de bal kijken en Ronaldo, hij leeft op een andere planeet, lokte zelfs applaus van de thuisfans uit. In het slot liet de Portugees na om zijn hattrick compleet kunnen maken, maar dat maakte niet uit: hij had al genoeg gedaan."

Olé: "Een beest"

Er verschenen met Dybala en Higuain wel wat Argentijnen aan de aftrap, maar ook de Argentijnse krant Olé schonk het meeste aandacht aan Ronaldo. "Met een Cristiano Ronaldo in bloedvorm heeft Real Madrid Juventus verslagen met 0-3", klinkt het. "Vooral de tweede treffer van Ronaldo was van een zelden vertoonde klasse. Subliem, wat een beest! Iedereen recht op de banken. Het Juventus-publiek liet de woede om de nederlaag varen en gaf 'CR7' waar hij recht op had: een groot applaus."

Mundo Deportivo: "Cristiano Ronaldo vernietigt Juventus"

Van de Spaanse krant Mundo Deportivo is het geen geheim dat de redactie een lichte voorkeur heeft voor FC Barcelona. Maar toch viel er ook bij 'MD' flink wat lof te bespeuren voor Ronaldo. "De Portugese aanvaller was alweer op de afspraak in het Juventus Stadium. Hij opende de score na drie minuten en pakte na rust uit met een schitterende omhaal. Hij vernietigde Juventus bijna in z'n eentje. Grote klasse."

La Gazzetta dello Sport: "CRWOW"

"Het is moeilijk om een hoogtepunt toe te voegen aan de schitterende carrière die Ronaldo al gehad heeft, maar de omhaal die hij scoorde tegen Juventus zal zeker een mooi plaatsje krijgen tussen zijn voetbalherinneringen", zo klonk het in La Gazzetta dello Sport. "Hij kreeg een staande ovatie van 90% van de thuisaanhang. Sportfanaten. Door Ronaldo mag Real zich nu al opmaken voor de halve finales. CRWOW."