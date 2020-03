UEFA-voorzitter reageert op Europese uitsluiting City: “Jammer dat enkel over hen wordt gesproken, we straffen elk jaar vijf tot tien clubs” LRE

06 maart 2020

13u06

Bron: Sky Sports 0 Buitenlands Voetbal Frustraties tegenover Manchester City? Daarvan is niets te merken bij de UEFA. Voorzitter Aleksander Ceferin spreekt zich voor de eerste keer uit over de Europese uitsluiting van City na het overtreden van de Financial Fair Play-regels. “We hebben City graag, ze zijn één van onze clubs.”

Twee jaar uitsluiting van Europees voetbal hangt Manchester City boven het hoofd. Deze straf, samen met een boete van 30 miljoen euro - krijgt de club opgelegd door de financiële controlekamer van de UEFA na het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Zo zou eigenaar Sheikh Mansour een groot deel van de sponsorinkomsten via vliegtuigmaatschappij Etihad zelf hebben betaald. Dat is tegen de regels van de Premier League, die voorschrijven dat een eigenaar maar een beperkt bedrag in de voetbalclub mag steken. City is ondertussen al in beroep gegaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Voorlopig is het nog wachten op een datum vooraleer de beroepsprocedure wordt afgerond.

Voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, laat zich voor de eerste keer horen over de zaak in een interview met Sky Sports. De 52-jarige Sloveen is opvallend mild voor de Engelse topclub. “Net als andere ploegen zijn ze belangrijk voor ons, ik heb respect voor ze. Ik wil niet dat nu gezegd wordt dat de UEFA Manchester City er niet graag meer bij heeft. We hebben ze nog altijd graag en we zien City nog altijd als één van onze clubs. Deze mogelijke sanctie staat daar los van.”

Inhoudelijk wil Ceferin niks kwijt over de zaak. “Ik weet er eigenlijk ook niets over. Ten tweede is het ook niet correct om als voorzitter te praten over een zaak die bij een onafhankelijke partij ligt”, laat de Sloveen weten. “Ik vind het ook niet leuk dat enkel over Manchester City wordt gesproken. We straffen elk seizoen zo’n vijf tot tien clubs. Dat is gewoon de procedure.” Ceferin heeft wel twijfels of de UEFA een buitengerechtelijke schikking met de club zou overwegen. “Ik betwijfel het, maar nogmaals, ik wil geen commentaar geven. Maar ik betwijfel of het mogelijk is.”

Door de mogelijke tweejarige schorsing, is het nu of nooit voor City in de Champions League. Met een 1-2 winst tegen Real Madrid in de achtste finales heeft de Engelse club een grote stap gezet richting kwartfinales. Ceferin zou het in elk geval niet erg vinden als City de ‘Beker met de Grote Oren’ dit jaar de lucht in mag steken. “Wie de Champions League ook wint, het is altijd goed. Bij iedere club vind ik het mooi. Bij City zal dat ook geen probleem zijn. Ik wil graag een fantastische finale zien in Istanbul, daar is het mij vooral om te doen.”