Twee Rode Duivels zijn al zeker van Final 8 in Champions League, wie volgt? KDZ

11 juli 2020

07u00 2 Champions League Er strijden de komende weken nog een pak Rode Duivels om de eindzege in de Champions League. Zwaait er op zondag 23 augustus ook eentje met de Cup met de grote oren? De Final 8 krijgt vorm.

Gisteren is op de UEFA-hoofdzetel in het Zwitserse Nyon voor de allereerste keer een ‘Final 8’ voor de Champions League geloot. Lissabon wordt het strijdtoneel voor een aantal Rode Duivels. Timothy Castagne en Yannick Carrasco zijn al zeker van hun plekje in Lissabon, waar het eindtoernooi van de Champions League tussen 12 en 23 augustus wordt afgewerkt. Castagne neemt het met Atalanta op tegen PSG, een leuk duel voor de Rode Duivel die op het verlanglijstje van de Parijzenaars staat. Geen Belgisch duel met Thomas Meunier, hij verlengde zijn aflopend contract bij PSG niet meer voor de Champions League.

In de andere wedstrijd neemt Carrasco het met Allético Madrid op tegen Red Bull Leipzig, de killers van Tottenham. De winnaars van beide duels komen tegen elkaar uit in de halve finale.

City-Real

In een andere kwartfinale neemt de winnaar van het duel tussen Real Madrid en Manchester City het op tegen Olympique Lyon of Juventus. Kevin De Bruyne beschikt in dat duel met Courtois en Hazard over de beste papieren. ‘KDB’ zette City met een strafschop in de slotfase op weg naar een 1-2-zege in Bernabéu, vrijdag 7 augustus is de return in Manchester. Jason Denayer mag met Lyon dromen van een stunt tegen Juventus. Lyon trekt met een 1-0-voorsprong naar Turijn. Al heeft Lyon – net als PSG – natuurlijk wel het nadeel dat ze sinds de coronacrisis geen officiële wedstrijd meer hebben gespeeld.



Ook de winnaars van Napoli/Barcelona en Chelsea/Bayern München kijken mekaar in de ogen in Lissabon. De winnaars van die twee kwartfinales nemen het vervolgens tegen elkaar op in de halve finales. The road to Lisbon loopt voor Dries Mertens via Barcelona. ‘Ciro’ verdedigt op 8 augustus met Napoli een 1-1-gelijkspel in het Camp Nou van Barcelona. Wipt Mertens Messi en co uit het toernooi, dan komen ze in de kwartfinale zo goed als zeker uit tegen Bayern München. Je moet het leven al door een blauwe bril zien om te geloven dat Chelsea (met Batshuayi op de bank of in de tribune) de 0-3 uit de heenwedstrijd op Stamford Bridge nog kan omkeren.

